Drama neștiută prin care trece fosta iubită a lui Lino Golden! Ce se întâmplă în viaţa Lorenei Vișan: „Puterea mea” EXCLUSIV

Fosta iubită a lui Lino Golden este una dintre cele mai cunoscute TikTok-erițe din România. Roșcata în vârstă de 25 de ani are un real succes în mediul online, fiind urmărită de peste un milion de persoane.

Lorena a devenită celebră după 11 ani în care s-a dedicat enorm mediului online. A ajuns una dintre cele mai apreciate influencerițe. Cu toate acestea, nu multă lume știe drama prin care trece familia sa. Fratele său suferă de o boală genetică. În exclusivitate pentru Playtech Știri, influencerița ne-a oferit mai multe detalii despre starea de sănătate a fratelui ei, dar și despre relația de invidiat pe care o are cu mama sa.

Pentru a avea succes în mediul online, implicarea este cheia. Așadar, Lorena Vișan ne-a dezvăluit cât timp își petrece pe rețelele de socializare pentru a-și păstra urmăritorii activi.

“De dimineață până seară stau pe TikTok, crede-mă. Am trei, patru baterii externe cu mine. Nici nu mai am prize să le pun la încărcat pe toate. Crede-mă că am zile și când rămân fără inspirație, am zile când iau pauză, să mă relaxez și ușor, ușor îmi vine inspirația. Toată lumea rămâne fără creativitate la un moment dat”, a spus fosta iubită a lui Lino Golden , în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Lorena Vișan și mama ei sunt de nedezlipit! Cele două postează mereu clipuri împreună pe TikTok, ies împreună în oraș, petrecând timp de calitate mamă-fiică. Ce-i drept, ai spune că sunt surori!

Legat de viața sentimentală, Lorena Vișan a recunoscut că este într-o relație, dar nu a oferit mai multe detalii despre acest subiect.

Fratele Lorenei Vișan a fost diagnosticat cu boala genetică – sindromul Down. Influencerița recunoaște că și-a dorit foarte mult un frate și, pe atunci, nu s-a lăsat afectată de veștile aflate de la medici. Acum încearcă să îl integreze în grupurile sale de prieteni, pentru ca el să se simtă un om normal.

“Eu, la început, nu știam ce are. Când am aflat, nu știam despre ce este vorba și am considerat că are o răceală. Crescând, am început să înțeleg ce înseamnă. Eu îmi doream foarte mult un frate și atunci, orice s-a întâmplat, nu m-a interesat.

Îl iubesc așa cum este. Este o persoană specială, o persoană care m-a învățat foarte multe lucruri și este mult mai pozitiv și mai vesel decât mine. El este puterea mea! Vreau să îl iau cu mine peste tot, unde aș putea să îl iau.