Drama neștiută din viața Cameliei Potec: ‘Avea 3 stenturi, a făcut stop cardiac’. Ce a povestit la Pro TV

Camelia Potec a venit azi în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Ea a povestit drama prin care a trecut în această vară, pe când se afla la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Camelia Potec, președintele Federației de Natație a vorbit în ediția de azi a emisiunii, despre pierderea tatălui ei, Grigore Potec.

”Avem momente bune cu rezultatele din natație. Eu am zambetul pe buze pentru că am înteles că trebuie sa merg înainte. Mi-am pierdut tatăl și îmi pare nespus de rău pentru că nu știu dacă m-as fi gândit cumva că trebuie să ne pregatim de astfel de momente. Era un om vesel, optimist, și care ne ținea pe noi optimiști, uniți.

Camelia Potec a mărturisit că fiica sa, Caelia, în vârstă de trei ani, îi dă putere să depășească obstacolele, dar simte în permanență și prezența tatălui ei.

”El spunea ca dacă stă acasă o să moară a doua zi. Mereu a fost un exemplu pentru noi. El la ora 5 era în picioare, era un om activ, cu stresul, cu pandemia, cu acea presiune ca nu are să le ofere salarii muncitorilor. Și cred ca toate acestea au contat. A facut stop cardiac. A plecat așa cum si-a dorit să plece. Foarte rapid, asta s-a întâmplat imediat după ce s-au terminat toate concursurile noastre. Am putut să îl conduc pe ultimul drum.

Mă bucur că suntem sănatosi si ca lucrurile, am sezatia ca tot el ne da puterea pe care o avem. În afara de Caelia, nu stiu de unde gasesc puterea. Mi-am reluat activitatea, am aceeasi putere, am senzatia ca e langa mine. Ma impart intre Bucuresti si Braila. Nu esti pregatit niciodata de pierdere, nu ne gandim sa ne petrecem mai mult timp cu cei dragi, nici tata nu era genul sa stea trei ore la masa, in 10 minute termina de mancat, era foarte activ. Sunt puternica pentru ca el si-a dorit sa fiu puternica”, a mărturisit Camelia Potec.