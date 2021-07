Camelia Potec este în doliu. Tatăl ei a murit și ea a aflat vestea tristă, în timp ce făcea asta

Camelia Potec este în doliu. Campioana olimpică de la Atena, în 2004, se află în Japonia, în calitatea de președinte al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. Ea a aflat astăzi tragica veste a morții tatălui ei, Grigore Potec, la vârsta de 67 de ani.

Camelia Potec este în doliu. Campioana olimpică de la Atena a primit astăzi vestea că tatăl ei a fost găsit fără suflare în propria locuință. Din primele informații oferite de polițiști, se pare că Grigore Potec a decedat din cauza fiind un infarct, scrie playsport.ro. Trupul neînsuflețit va fi depus astăzi la Capela Catedralei Nașterii Domnului din Brăila. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul din Grid, din județul Brașov, duminică, 1 august, la orele 13:00.

Grigore Potec a fost consilier local municipal PNL și apoi PDL Brăila, în perioada 2004-2012, dar și candidat pentru Camera Deputaților în 2008, și director al Tehnonav Brăila. În 2017, el a suferit un grav accident de mașină. Evenimentul s-a produs pe DN 1 B Buzău-Ploieşti, în dreptul localităţii buzoiene Lipia, după ce în fața autoturismului pe care Grigore Potec îl conducea a apărut brusc un cal. Bărbatul nu a putut evita impactul şi a lovit puternic calul, care a murit pe loc. Grigore Potec a fost grav rănit şi a fost transportat de urgenţă la Spitalul Judeţean Buzău, după care a fost transferat la un spital în Bucureşti.

În urma accidentului, Grigore Potec a suferit un traumatism cranio- cerebral, un traumatism toracic şi o fractură de humerus. Dar, în ultimii ani, el își revenise și se bucura să-și vadă crescând nepoții mari. Pe 5 iunie, Grigore Potec împlinise 67 de ani, motiv pentru care Camelia Potec postase un mesaj pentru tatăl ei, pe Facebook.

Camelia Potec (39 de ani) se află în Japonia, la Jocurile Olimpice 2020. Nu se știe dacă va putea reveni la timp în șară pentru a participa la înmormântare. Simbolic, ea și-a schimbat pozele de profil, lăsând în loc culoarea neagră, de doliu. Acum 2 ani, ea mărturisea sfatul pe care tatăl ei i l-a dat într-o lume în care nu era ușor să fii femeie. Sfatul a ajutat-o să nu se simtă niciodată discriminată din motive de gen.

Nu m-am simţit niciodată discriminată şi chiar dacă unii au gândit, eu nu am lăsat ca lucrurile să se vadă. Eu am o vorbă pe care o spunea întotdeauna tatăl meu, când mai aveam momente mai grele – ‘Fii bărbată!’. Eu am fost puternică. Am luptat, nu ştiu dacă am avut un stil mai bărbătesc, dar sportul te întăreşte şi am luptat pentru toate lucrurile în care am crezut”, a mărturisit Potec.