Drama necunoscută din viața Gabrielei Firea: „Tata ne batea si pe noi, copiii, si pe mama“

Gabriela Firea este un personaj controversat pe scena politcă din România, dar și în viața cetățenilor din Capitală, unde este primar general din anul 2016. Cu toate acestea, Gabriela Firea a ales să fie discretă cu privire la mai multe aspecte din viața sa personală. De pildă, Gabriela Vrânceanu Firea a avut o copilărie foarte grea, despre care a vorbit înurmă cu ceva timp într-un interviu.

Se pare că viața actualului Primar General al Capitalei nu a fost deloc roz în copilăria sa. Fosta jurnalistă a făcut dezvăluiri pentru revistatango.ro în urmă cu nouă ani, nu cu mult timp înainte ca aceasta să renunțe la cariera din presă.

Greutățile din primii ani de viață

Deși pare cumva greu de crezut, actualul primar la Capitalei a trversat niște perioade grele în primii ani de viață, marcați de sărăcie și de imposibilitatea de a-și procura multe din cele necesare pentru traiul de zi cu zi. Gabriela Vrânceanu Firea s-a născut la Bacău, unde a urmat școala generală și liceul, după care a venit în Capitală pentru a-și continua studiile, dar și pentru a-și face un trai bun. A urmat studiile în cadrul Facultății de Litere de la Universitatea din București, la specializarea Științele Comunicării. A continuat pregătirea postuniversitară la Academia de Studii Economice, unde a studiat Mecanisme valutare și fiscale internaționale, Management bancar și bursier. În 2010 a intrat în programul de pregătire doctorală în economie la Academia de Studii Economice din București, însă ulterior, și-a înghețat doctoratul pentru a se dedica responsabilităților funcției de Primar.

„Cele mai dureroase momente le-am trăit în copilărie și adolescență. Provenind dintr-o familie mai mult decât modestă și neavând foarte multe din cele necesare la școală, a trebuit să mă confrunt cu răutățile celorlalți copii – copiii sunt uneori de o cruzime înspăimîntătoare – care observau și că n-am pachețel cu mâncare, și că sunt încălțată în pantofi vechi de trei ani, de la sora mai mare, și hăinuțele sărăcăcioase și multe altele de care ei râdeau. Iar eu mă simțeam umilită. Dar ce puteam face? Mama era vânzătoare și tata muncitor necalificat, pe șantier. Stăteam șase inși într-un apartament cu două camere. Mama și-ar fi dat și sufletul din ea pentru noi, dacă ar fi putut. Muncea de dimineață pînă seară, era extraordinar de harnică și de optimistă. Din fericire, i-a dat Dumnezeu sănătate, că altfel nu știu cum ar fi făcut față…“, spunea Gabriela Firea într-un interviu acordat Revistei Tango în 2010.

„Bea foarte mult și ne bătea și pe noi, copiii, și pe mama”

Gabriela Firea a făcut mărturisiri incredibile despre relația cu tatăl său care nu a fost niciodată așa cum și-ar fi dorit, în timp ce mama se străduia din răsputeri ca să obțină de lucru pentru a-și putea întreține familia.

„N-aș putea să am aceleași cuvinte de laudă pentru tata. Avea mari probleme cu băutură și, normal, cu serviciul. Mama, după ce că le avea pe ale ei pe cap, trebuia să mai bată și pe la tot felul de uși să-i găsească din nou de lucru, după ce el își pierdea slujba. La un moment dat nu mai avea unde să se ducă, pentru că-l știa toată lumea ca pe un cal breaz. Bea foarte mult și ne bătea și pe noi, copiii, și pe mama. Până la urmă am hotărât să-l părăsim. Chiar îmi revendic meritul că eu am convins-o pe mama să divorțeze. Aveam 14 ani. L-am lăsat singur în apartament și am plecat cu toții. Ne-am mutat tot la două camere, dar într-un apartament complet gol, pentru că lucrurile rămăseseră la tată. Am luat-o de la zero. A fost îngrozitor de greu, dar măcar știam că putem dormi liniștiți, fără spaima de răcnete și bătaie“.

Pe lângă bătăile crunte pe care a trebuit să le îndure atât ea cât și frații și mama sa, Gabriela Firea a mai tarversat o serie de umilințe atunci când iubitul său de atunci se despărțise de ea, pe motiv că exista o diferență socială prea mare între cei doi adolescenți, după cum i-au spus părinții băiatului:

„Dar vreau să spun – și nu sînt câtuși de puțin ipocrită – că eu nu eram cea de acum, dacă nu aș fi avut o asemenea copilărie… Nici în adolescență n-am fost scutită de umilințe. Am iubit și eu, ca orice față, așa cum se iubește la vârstă asta. Prin clasa a zecea aveam un prieten de care eram îndrăgostită și care zicea, la rîndul lui, că și el e îndrăgostit de mine. Pînă într-o zi, cînd mi-a spus că nu mai putem fi prieteni, pentru că părinții lui nu-i mai dau voie. Motivul era diferența de condiție socială. El făcea parte dintr-o familie înstărită. Cu alte cuvinte, m-a părăsit pentru că eram săracă. Și eram doar niște copii de 16 ani, amîndoi… Dar toate acestea, așa cum am spus, au făcut din mine ceea ce sunt acum. Căci pe mine frustrările și umilințele mă deprimă pe termen scurt, dar mă motivează pe termen lung”, a transmis Gabriela Firea potrivit aceleiași surse.

Toate aceste amintiri urâte aproape că au dispărut atunci când Gabriela Firea l-a cunoscut pe fostul ei soț, Răsvan Firea, în 1990. Căsătorie care a durat 17 ani, până la sfârșitul lui ianuarie 2010, când soțul a decedat la vârsta de 54 de ani. În urma mariajului celor doi s-a Tudor Ștefan, în 1995. După decesul soțului, în 24 ianuarie 2010, Gabriela Firea s-a recăsătorit cu Florentin Pandele în septembrie 2010, cu care are doi copii – David Petru și Zian Mihail.