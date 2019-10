Gabriela Firea, comisar European: cum am fi putut să scăpăm de ea la Primăria București

Gabriela Firea se află în centrul unui nou scandal, după ce numele ei se pare că ar fi fost pe o listă scurtă a Vioricăi Dăncilă pentru postul de comisar european.

Viorica Dăncilă, premierul demis de câteva săptămâni care, conform spuselor lui Iohannis, nu ar mai fi avut voie să ia decizii importante referitoare la statul român, a făcut valuri în presă, din nou. După ce i-a fost refuzată propunerea Rovanei Pumb pentru postul de comisar european, ieri a înaintat un al nume pentru jobul de la Bruxelles. Fostul ministru pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, este propus la această oră, din partea României, pentru comisar european. Nu este foarte clar dacă va obține postul, dar aceasta este altă poveste.

Conform spuselor Gabrielei Firea, inițial, Dăncilă ar fi sunat-o pe ea să ocupe postul de la Bruxelles, dar Primăria Capitalei se pare că este mai importantă. „Vreau public să-i mulţumesc doamnei premier Viorica Dăncilă pentru că astăzi, în jurul prânzului, m-a sunat şi mi-a spus că ar dori să aibă acceptul meu pentru a fi propunerea Guvernului României să am această calitate, de candidat la poziţia de comisar european. I-am mulţumit foarte mult pentru intenţia pe care o are, pentru gândul pe care l-a exprimat. Mi-a spus că aş fi persoana cea mai potrivită, sunt primarul general al Capitalei, am numărul cel mai mare de voturi exprimate direct din partea populaţiei după preşedintele țării şi am rezultate bune în această poziţie. I-am mulţumit pentru apreciere, dar i-am spus că, la fel ca domnia sa, şi eu vreau să-mi duc mandatul la bun sfârşit, până în ultima zi”, a spus Firea, într-o intervenție la Digi24.

„Deci, iată că a fost intenţia (de a propune o femeie – n.r.), spun eu bună, din partea doamnei premier. Nu pot să părăsesc Primăria Capitalei, oricât mi-ar fi de greu (…) I-am mulţumit doamnei premier, dar am declinat această propunere, pentru că vreau să muncesc aici până în ultima clipă”, a adăugat ea.

Iohannis a fost foarte supărat de întregul set de circumstanțe. „Premierul demis, doamna Viorica Dăncilă, refuză să înțeleagă că odată cu pierderea calității de prim-ministru a pierdut și orice legitimitate de a mai face vreo propunere pentru poziția de comisar european, care îi revine României”, a afirmat Iohannis, într-o declarație de presă, după ce Dăncilă l-a propus pe Victor Negrescu în funcția de comisar european.