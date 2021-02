Drama lui Sebastian Chitoșcă de la Survivor România. Momente cumplite în familia fostului fotbalist

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România a acceptat să participe la competiție de dragul fratelui său, iar drama prin care trece l-a făcut pe tânăr să renunțe la cariera lui. Fostul sportiv a făcut declarații emoționante despre starea fratelui său, care a avut parte de un incident și a intrat în comă.

Cel mai nou concurent din echipa Faimoșilor are o motivație mai mult decât puternică pentru care a acceptat să participe la Survivor România 2021. Tânărul de 28 de ani trece prin momente cumplite și luptă pentru fratele lui, care are nevoie de îngrijiri medicale și tratamente costisitoare, după ce a suferit un accident grav și a intrat în comă.

Sebastian Chitoșcă, fostul jucător de la Steaua București, face tot ce îi stă în putință pentru a își ajuta fratele. Acesta a fost și motivul pentru care a plecat în Germania și s-a angajat la o vopsitorie auto. El a strâns bani pentru medicamentele fratelui său, care a intrat în comă în urma unui accident.

Tânărul a declarat că a acceptat provocarea din Republica Dominicană pentru competitivitate și dorul de sport.

Decizia lui are legătură și cu fratele său, el fiind și motivul pentru care a renunțat la cariera în sport la doar 26 de ani.

„Niciodată nu m-am gândit că doar la 26 de ani o să pun stop unei cariere destul de ok. Am fost la diferite cluburi importante unde am și jucat multe meciuri la nivel de liga I. Niciodată nu știi ce probleme pot să apară în familie și pentru mine familia a fost mereu pe primul loc. Mereu am lăsat de la mine pentru familie. Trecând printr-o cumpănă foarte grea cu fratele meu, am decis că este momentul să mă retrag din sport pentru a fi alături de el.

Fiind o problemă destul de gravă, între viață și moarte, e mai important să câștigi viața fratelui tău decât să câștigi meciuri sau faimă”, a declarat Sebastian Chitoșcă, despre drama lui, pentru Wowbiz.ro.