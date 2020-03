Unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali voia să îi vândă pe milioane de euro i-a dat lovitura fatală finanțatorului FCSB. Retras din fotbal la o vârstă la care mai avea multe de oferit și după ce a refuzat oferte de la ligile inferioare pentru că își dorea să joace în Liga I, jucătorul s-a reprofilat și a găsit rapid o metodă de a face bani.

Jucătorul pe care Becali voia să îl vândă pe milioane de euro i-a dat lovitura fatală. Din ce face bani acum

Cariera lui Sebastian Chitoșcă s-a încheiat mult prea devreme, forțată oarecum și de un eveniment nefericit din familie. Sebastian Chitosca, 27 de ani, a renunțat la fotbal vara trecută. Fostul stelist aștepta oferte din Liga 1 în vară, însă nimeni n-a sunat. Decât să joace în Liga 2, la Farul (de unde a fost sunat chiar de Ciprian Marica) sau în Liga a 4-a, la CSA Steaua (contactat de antrenorul Daniel Oprița), Chitoșca a hotărât să părăsească România. Decisivă în decizia sa a fost întâmplarea în care a căzut victimă fratele său. Bărbatul a fost atacat în Piatra Neamț și lăsat în comă după o lovitură la cap.

După acest eveniment nefericit, fostul mijlocaș a lucrat într-o vopsitorie auto și la o fabrică de sushi, dar când a văzut că lucrurile nu mergeau așa cum le plănuise și-a făcut vlog și a început să povestească momentele dificile prin care a trecut în ultimul an.

După fotbal, își încearcă norocul pe YouTube

Tânăr cu inițiativă, Sebastian Chitoșcă nu s-a lăsat doborât de greutăți, de obstacolele întâlnite în viața sa și a încercat să le dribleze cu finețe. Când lucrurile nu evoluau în direcția pe care și-o dorea, a făcut o schimbare radicală, la care mulți nu s-ar fi gândit, trecând în mediul online, în rândul vloggerilor. Sebastian Chitoșcă a adunat într-un timp foarte scurt peste 11.000 de urmăritori pe canalul său de YouTube, iar fostul fotbalist le arată fanilor săi cum se joacă pe calculator. Mai mult, Chitoșcă le-a povestit urmăritorilor săi și de ce a decis să își pună ghetele-n cui.

„Am lucrat într-o vopsitorie auto, am mers două luni la jobul respectiv și mi-a plăcut foarte mult meseria. Am învățat-o chiar foarte bine, mă pricepeam. Patronul respectiv a închis firma însă, iar ulterior am lucrat 4 seri alături de tatăl meu la o fabrică de sushi. Mi-era foarte greu să-l văd pe tata la 56 de ani că lucrează pentru alții.

Acum, am un canal de YouTube. Jucându-mă pe calculator și având prieteni în domeniul asta în ultimul timp, prietenii mi-au spus să încerc. Cred că am 7 sau 8 zile de când am început și deja am 11 mii de abonați. E extraordinar! Clipul meu în care povestesc de ce m-am lăsat de fotbal are 60.000 de vizualizări”, a declarat Sebastian Chitoșcă.

La recomandarea lui Mirel Rădoi, actualul selecționer al Naționalei României, Sebastian Chitoșcă a fost adus în 2015 la FCSB, echipă pentru care nu a apucat să joace prea multe meciuri. De aici a plecat sub formă de împrumut la Voluntari și FC Brașov, iar în 2017 a fost cedat definitiv celor de la FC Botoșani. Și-a încheiat cariera la U Cluj, după ratarea barajului de promovare în Liga 1, contra celor de la FC Hermannstadt.