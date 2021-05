Drama lui Pepe. Ce a povestit artistul: ‘Mi-a apărut în vis, este pentru el’

Pepe este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, bucurându-se de un succes imens încă de la primele apariții. Deși în majoritatea timpului este surprins cu zâmbetul pe buze, puțini știu ce dramă i-a marcat viața pentru totdeauna. Cântărețul nu a trecut mereu doar prin clipe bune, căci acesta a fost înnebunit de durere la un moment dat.

În urmă cu 14 ani, Pepe își pierdea un nepot. Acesta nu a putut să treacă de-a lungul timpului peste acest moment, astfel că a decis acum să lanseze o nouă melodie în memoria sa, dezvăluindu-le fanilor totul despre drama ce i-a marcat viața. Cântărețul a păstrat tăcerea pentru foarte mult timp și a preferat să sufere în tăcere după ruda sa ce a plecat mult prea repede dintre noi.

Nepotul lui Pepe, Franco, a murit la vârsta de 17 ani într-un accident teribil de mașină. Acesta se afla la o vârstă fragedă și își dorea să devină fotbalist, însă totul s-a năruit. Pepe a suferit cumplit după decesul rudei sale, astfel că a preferat să fie cât se poate de discret și să nu dezvăluie că a trecut printr-o dramă. Cântărețul a lansat acum o melodie cu un videoclip emoționant în memoria nepotului său, povestind în același timp că tânărul i s-a arătat în vise.

„Mi-a apărut în vis la o lună după ce a murit. Îmi zâmbea! Vorbea normal cu mine: l-am întrebat, bă, ești bine? El a zis da, nu mai plânge. Lui tata nu-i apar în vis ca el plânge, e supărat. Eu sunt ok aici. Nu am zis niciodată până acum că l-am visat, nu am putut. Am făcut piesa asta pentru el, el e îngerul.”, a declarat Pepe la Xtra Night Show, emisiune difuzată la Antena Stars, citat de revista Viva!.