Pepe și secretul pelerinajului la Arsenie Boca. Ce susține artistul că trebuie să faci acolo VIDEO

Greu de crezut sau nu, dar artistul se declară bisericos deși aparițiile lui la bisericile din oraș sunt greu de numărat pe degete. Cu toate acestea, se pare că Pepe știe secretul pelerinajului la Arsenie Boca. Invitat în cadrul emisiunii XNS de la Antena Stars, artistul susține că știe ce trebuie să faci când ajungi acolo.

Cântărețul care a șocat întreg showbizul cu al doilea său divorț și-a petrecut Vinerea Mare într-un cadru sfânt. Pepe a mărturisit în cadrul emisiunii lui Dan Capatos că a fost pentru a zecea oară în pelerinaj la Arsenie Boca.

Ajuns acolo, celebrul Pepe i-a mulțumit sfântului pentru tot ce are și s-a rugat, mai departe, pentru sănătatea sa, a familiei și pentru alte lucruri bune. Se pare că acesta este secretul pelerinajului la Arsenie Boca, figură emblematică pentru creștinii din România. Artistul susține că a fost credincios mereu și că se roagă des, nu doar în perioada sărbătorilor.

„Eu am fost bisericos tot timpul. Cred că e a zecea oară când mă duc la Arsenie Boca. M-am decis acum să mă duc în Vinerea Mare, că eram oricum liber. Am fost primul. Am să mulțumesc. (…) Trebuie să mulțumești. E o conexiune acolo”, a mărturisit Pepe, la Xtra Night Show.