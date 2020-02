Drama lui Erno Varga, primul concurent care a luat Golden buzz la Românii au Talent, sezonul 10

Care este povestea dramatică din spatele talentului său? Erno Varga nu a dus deloc o viață ușoară. Cum a reușit primul concurent care a luat Golden Buzz la Românii au Talent să ajungă aici?

Erno Varga a șocat pe toată lumea în cursul zilei de vineri, la prima ediție a sezonului 10 al show-ului de talente. Tânărul a fost surprins într-un parc din Oradea cu mult înainte să apară la televizor. Acesta încânta oamenii cu vocea lui în locuri publice. După povestea Paulei Rad, femeia de serviciu care a cântat operă excepțional în 2017, cazul lui Erno se pliază perfect pe cele mărturisite de ea. Varga a crescut în orfelinate, iar acum este spălător de vase la un local din Oradea. Interpretarea operei Carusso i-a lăsat mască atât pe jurați, cât și pe cei din spatele micilor ecrane.

Ediția din 7 februarie a fost cu atât mai interesantă, pentru că s-au oferit deja primele 2 butoane magice care te duc direct în finală. Orădeanul a fost cel care a primit Golden Buzz-ul din partea lui Andi Moisescu. Erno are 31 de ani, iar talentul său cu carul se trage dintr-o poveste nefericită de viață. Tânărul a locuit până la 18 ani în orfelinate, mai apoi și-a luat viața în piept și s-a plimbat în numeroase județe, în speranța că-și va găsi rostul. Acum, este angajat la un restaurant din Oradea, iar viața sa a început să se schimbe. Conform dezvăluirilor făcute de el, proprietarul localului a fost cel care l-a îndemnat să-și încerce norocul la Românii au talent.

„Am avut șocuri, că, uite, m-am acomodat aici și uite acum iar mă tot mută din centru în centru. De la Jibou la Șimleu Silvaniei, că ea a stat în Sălaj, după aceea maică-mea s-a mutat în Turda și tot așa. Pe mama o iubesc, o simpatizez, mi-e dragă, dar să nu se mai bage, că mi-e frică. Să nu se mai bage în viața mea. Am fugit mult timp și mi-am ascuns numele de ea și nu voiam să fac de rușine restaurantul (n.r. locul în care muncește), mai ales că eram și eu un prăpădit, deci nu am fost băiat cuminte. Nu am fost un exemplu pentru societate, deși au fost mulți psihologi care au încercat să mă îndrepte, să mă integreze în societate și eram foarte dezinteresat de persoana mea, având în vedere șocurile alea și traumele pe care le-am avut”

Erno Varga