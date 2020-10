Drama lui Constantin Zamfirescu. Ce secret a ascuns de fani până când s-a aflat că are cancer

Drama lui Constantin Zamfirescu. Actorul a asuns un mare secret de fani până când s-a aflat că are cancer. Vestea că actorul Constantin Zamfirescu, 52 de ani, se luptă cu cancerul, iar luni va ajunge pe masa de operație, a șocat pe toată lumea.

Constantin Zamfirescu trăiește o adevărată dramă de când a aflat că are cancer și din nefericire nu este singura problemă a actorului. Acum, Gogoașă, cum este el reconoscut după rolul pe care l-a interpretat în serialul Trazniți în Nato, urmează să fie supus mâine unei intervenții chirurgicale. Cu această ocazie actorul a anunțat că are nevoie de ajutor.

”Am nevoie de sânge. Orice grupă. Nu aș fi vrut să fac asta! Nu v-aș fi scris nimic despre situația prin care trec, dar urmează sa fiu supus unei intervenții chirurgicale de extirpare a unui rinichi. Am fost diagnosticat cu cancer.

Operația lui Constantin Zamfirescu necesită mult sânge

O astfel de operație este mare consumatoare de sânge, iar perioada asta este una de mare carență în rezervele de sânge. Corpul medical mi-a cerut să găsesc măcar un donator care să facă acest gest umanitar. Oricine va dori sa facă asta, va trebui să specifice că donează pentru mine și spitalul Carol Davilla.

Donarea se poate face la Centrul de Transfuzie de pe lângă Calea Victoriei. Cuvintele de mulțumire nu vor fi îndeajuns cât să exprime gratitudinea mea. Sunt deja internat, iar luni voi fi operat. Și sunt mulți ca mine care au nevoie. Eu am A2”, a scris Constantin Zamfirescu.

Ce probleme a avut Gogoașă la naștere

În urmă cu 5 ani, Constantin Zamfirescu a făcut dezvăluiri legate de starea lui de sănătate. Se pare că actorul își poate folosi doar jumătate din capacitatea creierului, fiind victima unui malpraxis, la naștere.

Medicii care o asistau pe mama sa nu i-au acordat atenția cuvenită, aceștia grăbindu-se să petreacă de Revelion. ”Am un accident vascular cerebral din naştere şi jumătatea mea dreaptă cerebrală este afectată. Am o semipareză. În condiţiile acestea jumătatea stângă a preluat funcţiile şi se chinuie să mă ţină în viaţă şi să mă ajute să fac tot ceea ce fac”, a povestit Constantin Zamfirescu.

Cum l-a afectat problema de la naștere

Constantin Zamfirescu a vorbit și despre modul în care acest accident și-a pus amprenta asupra copilăriei sale, dar și a vieții de adult. ”M-am săturat! Sunt o persoană cu handicap. Nu-mi e rușine să afirm asta, pentru că nu e alegerea mea. Am fost vârât cu forța în această lume și am crescut cu ideea că sunt deosebit de ceilalți. Deosebit în rău.

Un copil care nu puteam alerga la fel de repede ca ceilalți, nu prindeam mingea la fel de bine, nu știam să driblez, să jonglez. Eram postat doar în poartă, ținta șuturilor bombă. Sunt stângaci. Stângaci, nu neîndemanatic, pentru că toată partea mea dreaptă este bușită de la naștere de niște medici care voiau să petreacă noaptea de Revelion nestingheriți. Am murit la naștere. Am revenit, însă… Am petrecut un sfert din copilărie prin unități medicale”, a spus Constantin Zamfirescu.

Primul copil al lui Constantin Zamfirescu a trăit doar câteva zile

”Primul copil este un îngeraş, o cheamă Anastasia. S-a născut vara, pe 4 august, şi s-a stins pe 23 august. A fost un copil frumos, dar pe genul «pe deasupra măr frumos, înăuntru găunos». S-a întâmplat ceva în timpul sarcinii… Anastasia a fost afectată de două virusuri, toate organele erau bolnave”, a declarat Constantin Zamfirescu.