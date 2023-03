Drama lui Alin Chirilă de la Războinici îți va rupe sufletul. A plâns la Survivor 2023 când și-a amintit prin ce a trecut

Un munte de om, un bărbat ce pare că este făcut din piatră și pe care puține lucruri l-ar putea zdruncina, însă care poartă în suflet o adevărată dramă. Alin Chirilă de la Războinici a plâns la Survivor 2023 când și-a amintit prin ce a trecut. Concurentul și-a deschis sufletul în fața colegilor.

Emoții uriașe în reality show-ul de la PRO TV. După ce echipa sa a ieșit învingătoare pe traseu și s-a putut bucura de o recompensă inedită, comunicarea cu cei dragi, sub forma unor mesaje vocale, Alin Chirilă și-a deschis sufletul, vorbind despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa.

Războinicul a fost copleșit când a auzit vocea fratelui său, în condițiile în care cei doi nu își mai vorbesc de ceva vreme, relația lor fiind aproape inexistentă. Acum, în fața condițiilor dificile din Republica Dominicană, Alin își dă seama că poartă o parte din vină.

„La recompensa de comunicare, mi-au sclipit ochii că i-am auzit vocea lui Emi, fratele meu, mai ales că eram certat cu el.

Mi-am dat seama că am făcut anumite greșeli, din cauza orgoliului…Le-am știut și la momentul respectiv, dar n-am vrut să le recunosc. Visul fratelui meu a fost să devină campion. M-am focusat pe visul lui și am început să lucrez cu el. A început să-și îndrepte atenția de la noi, către o fată. S-a lăsat de sport și am avut impresia că din cauza ei. Am început să mă cert cu ea. Ea mi-a spus că așa vrea el, că nu are nicio vină. Mi-e greu acum și îi cer scuze. Copilăria noastră nu a fost așa roz…”, a povestit Războinicul.