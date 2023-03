Cu ce se ocupă Ionuț Popa de la Survivor România 2022. Cum își câștigă existența GALERIE FOTO

Sigur îți amintești de el! A fost unul dintre concurenții de la PRO TV care a uimit publicul cu abilitățile sale sportive și nu numai. Știi cu ce se ocupă Ionuț Popa de la Survivor România 2022? Află în rândurile de mai jos cum își câștigă existența fostul concurent, învins chiar pe ultima sută de metri în jungla dominicană.

Ionuț Popa este unul dintre concurenții Survivor România care s-a făcut remarcat în spațiul public datorită rezistenței sale fizice, precum și mentale, cu ajutorul cărora a reușit să ajungă chiar pe punctul de a câștiga reality-show-ul. Lucrurile au decurs altfel decât și-ar fi dorit, însă asta nu l-a doborât.

Cu toate că a fost învins, Ionuț Popa a continuat să țină capul sus, iar românii i-au apreciat tăria de caracter. Bineînțeles, un rol important în tot acest proces l-a jucat și fiul său, pentru care s-a și înscris în competiția din jungla dominicană. Iată ce s-a întâmplat între timp cu concurentul de la PRO TV!

Odată revenit în țară, în 2022, Ionuț Popa și-a continuat activitatea ca antrenor personal. În prezent, promovează o sală de fitness scumpă, Sweat Concept, după cum se poate înțelege cu ușurință din materialele pe care le publică pe conturile sale de pe platformele sociale. S-a implicat în mai multe proiecte online, realizând reclame pentru ceasuri de bărbați și cafenele.

Ionuț Popa a dezvăluit, de-a lungul timpului, că motivația sa cea mai mare este fiul lui, pe nume David, căruia vrea să îi poată oferi tot ce are nevoie. Fostul concurent este un tată grijuliu, fiind surprins de mai multe ori în București în ipostaze care au confirmat acest lucru.

David este rodul iubirii dintre Ionuț Popa și fosta sa parteneră, Patricia Gabriela. În prezent, cei doi nu mai formează un cuplu. Chiar și așa, antrenorul fitness ține foarte mult la educația copilului său, motiv pentru care a refuzat să participe inclusiv la emisiunea Insula Iubirii de la Antena 1.

„E adevărat, am primit propunere de la Antena 1 să fiu ispită în sezonul 7 la Insula Iubirii, dar am refuzat-o din mai multe motive. Ei m-au sunat să mă duc, dar am un băiețel și deși nu mai formez un cuplu cu mămica lui, nu aș vrea să mă vadă cu o altă femeie în pat. (…)

Deci, da, motivul principal pentru care am refuzat această propunere este pentru că nu vreau să mă vadă băiețelul meu într-un asemenea context. Este, totuși, un reality-show, iar eu am învățat multe despre reality-show-uri, din experiența de la Survivor”, a spus, în urmă cu mai mult timp, Ionuț Popa.