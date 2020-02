Dramă după dramă, pentru Dana Războiu. Bătută de bărbații din viața ei: ”Îi spunea să nu îmi mai dea în cap!”

Dana Războiu a acceptat să vorbească despre traumele din viața ei, peste care a trecut cu bine și care au făcut-o mult mai puternică în fața provocărilor care i-au stat în față. După ce arenunțat la televiziune, vedeta și-a dedicat timpul copiilor care vor să își urmeze pasiunile în viață.

După ce a renunțat la televiziune, Dana Războiu și-a dedicat timpul copiilor care vor să își urmeze pasiunile. A organizat prima competiție de robotică din România, după ce a strâns bani de la marile companii și a reușit să facă mai multe echipe de copii. A făcut o caravană, a mers din oraș în oraș, a cumpărat imprimante și kituri pe care le-a donat școlilor, iar acum se bucură de realizările sale.

Dana Războiu vorbește cu durere despre tatăl ei, pe care și-l amintește ca fiind un om corect, serios, integru și demn.

„El a murit făcând un infarct după ce o lungă perioadă a suferit de boli cardiovasculare. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai maleabil în aşa fel încât să trăiască şi acum şi să se bucure de nepoţii lui, pe care nu i-a cunoscut niciodată. (…) Cred că evit subiectul cu tatăl meu, e unul dureros, pentru că l-am pierdut neapucând să-mi dau seama cât de mult îl iubesc. Pentru un copil e greu să aibă un tată atât de riguros şi de strict, iar el a fost un om foarte strict, iar în timpul vieţii lui nu am fost foarte apropiată de el.

Părinții se certau, bătaia era ceva uzual… Mama îi spunea tatălui meu să nu mă mai lovească în cap ca să nu mă tâmpească. Genul de familie din care vrei să fugi. Într-un fel m-a ajutat asta pentru că am așteptat să fac 18 ani ca să plec de acasă. Nu e plăcut pentru că asta lasă traume. După aceea am făcut multe ore de terapie ca să scap de aceste traume. Cred că de asta am și dat la psihologie.”, povestește vedeta.