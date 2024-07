Drama din copilăria unei celebre prezentatoare TV din România. Ani la rând a suportat bătăile tatălui său: ”Să scoată cureaua era normal pentru acele vremuri”

O prezentatoare TV a vorbit despre drama pe care a trăit-o în copilărie. A ajuns celebră, are o viață frumoasă, dar perioada copilăriei nu a fost deloc una ușoară. Ani la rând a fost supusă unor tratamente mai puțin plăcute din partea tatălui, care a vrut să o modeleze după bunul lui plac.

O prezentatoare TV a vorbit despre copilăria ei, care nu a fost deloc una ușoară. Își amintește de bătăile pe care ea și fratele ei le primeau de la tatăl lor, care a fost extrem de exigent și dificil. Dacă mama lor era blândă, iubitoare și înțelegătoare, prezența masculină din viața lor i-a învățat că totul se rezolvă cu câte o atingere mai dură și o vorbă aspră, lucru pe care l-au condamnat mereu la acesta.

„Așa, câte o atingere, mai primeam și eu și fratele meu. Plângeam puțin, apoi ne gândeam că am greșit tare, dacă am reușit să îl scoatem pe tata din minți și să scoată cureaua. Tata a fost un om aspru cu noi și nu ne doream să îl supărăm. Ne era teamă de el, dacă îl supăram tare. Mama a fost și este în continuare un om foarte cald, făcea echipă cu noi, copiii, își iubea foarte tare soțul, dar avea o altă metodă de a ne educa. E un mister. Lucruri care pe noi ne-au deranjat cândva, constatăm că ajungem să le facem noi înșine.

Am criticat foarte mult severitatea tatălui, faptul că era strict cu modul cum socializam cu cei din jur, iată că în momentul în care am devenit părinte am fost un om sever, un părinte sever, care a pretins copiilor să fie în limitele unor reguli”, a explicat vedeta la emisiunea „În Oglindă”, de la Kanal D2.