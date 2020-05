Drama cutremurătoare a Mirabelei Dauer. ”Eu nu o consider mama mea, ci o cântâreață care are să-mi dea bani”

Mirabela Dauer este artista pe al cărei chip ai putut observa mereu un zâmbet larg. Cântecele sale aduc bucurie la fiecare concert, în ciuda tristeții care se ascunde în sufletul artistei. Mirabela pare să poarte cu ea o poveste tristă și dureroasă.

Cu siguranță sunt puțini cei care știu că artista are un fiu. În urma celui de-al doilea mariaj, cu Dan Traian Popovici, cuplul a avut un băiat, născut Dan Alexandru Popovici, poreclit Nanu. Totuși, relația dintre soți nu a rezistat, iar căsnicia s-a destrămat printr-un divorț neplăcut și traumatizant. În urma acestuia, Mirabela a rămas fără copilul de care a apucat să se bucure numai 2 ani. Motivul principal al divorțului ar fi fost acuzele aduse artistei cu privire la o relație extraconjugală. Soțul său de a atunci considera că Mirabela îl înșela și de aceea mariajul dintre cei doi a fost presărat și cu bătăi și umilințe. Pe de altă parte, cântăreața susține că mama soțului său nu a acceptat-o niciodată.

Aceasta este mărturia Mirabelei, care povestește cum tatăl său a trecut la cele sfintei mai devreme decât trebuia. Experiența dureroasă și tristețea de pe chipul cântăreței au fost greu de acceptat de către părintele său. Mirabela consideră că despărțirea de nepotul său i-a grăbit moartea tatălui ei.

După o viață de cuplu în care a suferit bătăi, umilințe și infidelități, vedeta a trebuit să suporte cea mai grea lovitură: despărțirea de propriul copil. Din păcate, chiar și după ani, relația dintre ea și fiul său nu este una tocmai optimistă.

Eu nu o consider pe Mirabela mama mea, ci o solistă de muzică uşoară care îmi este datoare cu nişte bani!

Mama și fiul s-au revăzut pe când Nanu avea 12 ani, însă nimic nu a mai putut fi ca la început. Cel pe care l-a adus pe lume nu este dornic de o relație cu mama sa. Cu toate acestea, Mirabela mărturisește că în ciuda suferinței prin care a trecut, a fost nevoită să treacă peste durere și să își continue viața.

Am suferit mult, dar m-am lecuit de el! Dacă nu vrea să mă vadă, asta e! Dumnezeu mi-e martor că am făcut tot ce a ținut de mine ca să îi fiu aproape! Gata, nu mă mai interesează ce face, în ce țară locuiește, pentru mine, este un capitol închis! Mă doare situația asta mult, însă am învățat să trăiesc așa, fără fiul meu aproape.