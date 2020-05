Mirabela Dauer a mărturisit de ce nu are un partener. ”Viața e foarte scurtă și se face târziu!”

Mirabela Dauer alături de Margareta Pâslaru și Angela Similea, au rămas în conștiința publică ca doamnele muzicii românești, fiecare cu povestea ei de viață, dar și cu dramele ce au vneit de-alungul timpului.

Viața Mirabelei Dauer a fost o adevărată încercare. Totul a început pe vremea când ea avea doar 18 ani, atunci când a decis să se căsătorească., dar decizia aceasta a fost mânată nu de prea multă iubire, ci de lupta pentru afirmarea artistică și de tratamentul extrem de exigent din partea tatălui. Willi Dauer a fost cel care a dus-o pentru prima oară la altar, dar de care se desparte la scurt timp de la căsătorie. Mai apoi, Mirabela se căsătorește cu regizorul TV Dan Traian Popovici. Rodul iubirii lor, Alexandru Popovici, s-a născut la doar câteva zile după cutremurul din 1977. Din păcate, nici a doua încercare de a-și găsi liniștea într-un mariaj nu a fost una reușită. Artista a susținut că soacra nu o accepta, iar că bătăile administrate de către soț erau frecvente.

Norocul, din păcate nu i-a surâs vedetei, renunțând la ideea de a mai avea un barbat în viața ei, dar, cu toate astea, chiar dacă nu are un bărbat alături, Mirabela este fericită și spune că preferă singurătatea în locul unor oameni falși.

„Mi-am dorit toată viața să am și eu un bărbat care să-mi mai ia din griji. Dar nu l-am lăsat. De aia au și fugit. Au considerat că nu sunt utili și au plecat. Am momente când vreau să fiu doar eu cu cățelul. Eu am cunoștințe, prieteni de conjunctură și familie, oameni apropiați mie, cu bune, cu rele, cu certuri, cu nevoi.

Restul sunt prieteni de conjunctură. Viața e foarte scurtă și se face târziu foarte rapid. Vreau ca să am în jurul meu lumea sinceră, fără lingușitori. Nu trebuie să ne călcăm pe cap zilnic, să ne sunăm și să ne sufocăm. Au fost prea multe dezamăgiri. Dezamăgiri de la oameni dragi’, a povestit vedeta.