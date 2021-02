Drama nebănuită trăită de Laurette. „Am fost la psiholog 3 săptămâni”. Ce suferință ascunde vedeta

Laurette e una din vedetele de la noi care rar își arată supărările, fanii văzând-o de cele mai multe ori cu zâmbetul pe buze. Aceasta ascunde, de fapt, o viață încercată și o dramă care a adus-o la specialist. Ce a povestit femeia?

Celebra prezență exotică din showbiz-ul românesc a trecut prin clipe cumplite, iar acum vine să-și deschidă sufletul în fața fanilor ei. Vedeta a oferit detalii despre cel mai crunt moment al vieții sale, clipă în care a fost nevoită să doarmă în mașină cu fiica ei, nou-născută.

Aceasta e una din cele mai pozitive și joviale personaje de la noi, cu toate că viața nu a lipsit-o de încercări uriașe. Lucrurile au început să se complice chiar în cea mai frumoasă perioadă, după nașterea fiicei sale.

Cu toate că era îndrăgostită până peste cap de tatăl micuței ei, frica a cuprins-o aproape pe tot parcursul poveștii. Din păcate, nu a fost dat să fie să creeze un taboul ideal de familie așa cum și-a dorit întotdeauna.

„Mi-am dorit mult să îmi construiesc o familie. I-am cerut sfaturi mamei mele dacă să păstrez copilul și mi-a spus că „Da”. Iar atunci când s-a născut, a început să se schimbe au început problemele și ne-am despărțit. Toată încrederea și iubirea s-au năruit. Și am încercat să lupt singură cu un copil și mi-a fost foarte greu”, a spus Laurette pentru Antena Stars.

Acum se declară o femeie fericită, dar a recunoscut că atunci când s-a despărțit de bărbatul cu care credea că o să trăiască până la adânci bătrâneți a fost nevoită să treacă prin cele mai grele încercări, în două dintre nopți dormind într-o mașină alături de fiica sa pe care abia îi dăduse naștere. Ulterior, una din prietenele sale a primit-o în casa ei.

„Acum sunt un om fericit. Când m-am despărțit de tatăl fetiței mele, am plecat cu hainele, copilul și cățelul. Am stat 2 săptămâni în casă cu hainele și mașina, am dormit 2 zile în mașină. Mi-am sunat cea mai bună prietenă. Nu mai aveam unde să stăm (n.r. cu fetița). Eu am stat 2 zile în mașină, am încercat să mă reculeg. Am fost la psiholog 2-3 săptămâni. Am stat în mașină 2 zile și 2 nopți, m-am dus la prietenă. O parte din haine au rămas în mașină și o parte la ea. O săptămâna am stat în pat. Am stat la ea acasă și am pus pe hârtie ce aș putea face în momentul acela. Am încercat să gasesc o soluție”

Laurette Atindehou