Drama cu care Lady Gaga trăiește de la 19 ani: „Am mai mulţi doctori care se ocupă de mine. Doar aşa supravieţuiesc”

Și artiști internaționali au dramele lor; poate chiar din acestea au izvorât marile hit-uri. De pildă, Lady Gaga este supraviețuitoarea unui viol repetat. Detalii despre episodul sfâșietor trăit la vârsta de 19 ani.

Drama lui Lady Gaga. A fost violată în mod repetat la 19 ani. Dezvăluiri despre episodul traumatizant

După mulți ani de la episodul trumatizant din viața ei, Lady Gaga continuă să se lupte cu efectele negative ale acestuia. „Am fost violată în mod repetat la 19 ani”, i-a spus cântăreața lui Oprah Winfrey într-un interviu. „Am fost traumatizată în mai multe feluri în cariera mea, de-a lungul anilor, dar am supravieţuit şi am mers mai departe. Dar, când m-am uitat la Oscarul meu, am văzut suferinţă. Nu ştiu dacă a înţeles cineva ce am vrut să zic, dar eu cu singuranţă am înţeles tot…”, a continuat ea, cu o voce stinsă.

„Sufăr de simptom post-traumatic, am durere cronică. Răspunsul neuropatic la trauma suferită este ceea ce mi se întâmplă în fiecare săptămână din viaţa mea. Iau pastile pentru asta. Am mai mulţi doctori care se ocupă de mine. Doar aşa supravieţuiesc eu zi de zi”, a mai povestit solista.

Prin dezvăluirea sa, starul și-a dorit să transmită un mesaj de îmbărbătare celor care au trecut printr-o experiență asemănătoare. Ea a precizat că astfel de persoane pot apela cu încredere la ajutor specializat în momentul în care sunt dispuse să-și facă cunoscută povestea.

Încurajează victimele să ceară ajutor

„Dar ştii ceva, Oprah? Eu am mers mai departe şi aş vrea să ştie şi acel copil sau adult care a păţit lucruri asemănătoare că poate merge şi el mai departe, poate supravieţui şi poate chiar să câştige Oscarul lui. Încurajez pe oricine să ceară ajutor, atunci când sunt pregătiţi să facă asta. Iar celor care au în preajma lor oameni care suferă, le spun că pot să meargă la persoana respectivă ca să le spună: «Văd că suferi. Sunt aici pentru tine, dacă ai nevoie de mine. Spune-mi, te rog, povestea ta!»”, a declarat interpreta.

Gata a continuat să vorbească în numele victimelor agresiunii sexuale de fiecare dată când a avut ocazia: „Dacă cineva e atacat sau suferă vreo traumă, există dovezi ştiinţifice că i se schimbă creierul acelei persoane. Ceea ce face creierul e să ia acea traumă, să o pună într-o cutie, pe care o închide bine, ca să îţi dea posibilitatea să supravieţuieşti mai departe după toată acea durere imensă”, potrivit independent.co.uk.