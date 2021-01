Drama care l-a marcat pe John Travolta: „Am simţit cum a ieşit sufletul din ea”

Este unul dintre cei mai îndrăgiţi actori de la Hollywood, însă viaţa nu a fost blândă cu el. John Travolta a vorbit despre drama care l-a marcat în tinereţe.

Deşi a avut o căsnicie de 29 de ani cu Kelly Preston, cea care s-a stins anul trecut din cauza cancerului, John Travolta a povestit de drama care l-a marcat în tinereţe. Avea 23 de ani şi era îndrăgostit până peste cap de Diana Hyland, iubita sa. Povestea de iubire, însă, nu a fost una cu final fericit, femeia care era cu 18 ani mai în vârstă ca el încetând din viaţă după o luptă de doar două săptămâni cu boala cruntă.

Actorul filma atunci pentru Saturday Night Fever în New York. A renunţat la tot şi s-a întors acasă pentru a-i fi alături femeii pe care o adora. Plănuia să cumpere o casă și să o ceară de soție pe Diana, însă totul s-a năruit când aceasta s-a stins în 1977.

“N-am fost în viața mea atât de îndrăgostit. Am crezut că m-am mai îndrăgostit înainte, dar n-am mai fost. Din clipa în care am întâlnit-o, am fost atras de ea. Eram ca doi maniaci, vorbeam tot timpul pe platourile de filmare de la Bubble. După o lună a devenit o relație romantică”, a povestit starul.