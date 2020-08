Cântăreață cunoscută, diagnosticată cu cancer. Boala necruțătoare a avansat

O cunoscută cântăreață a primit diagnosticul crunt de la medici – are cancer la sân. Despre cine este vorba și cât de avansată este boala cu care se luptă acum vedeta?

Sarah Harding trăiește momente de groază, după ce medicii i-au dat diagnosticul crunt. Aceasta a fost înștiințată de către specialiști încă de la începutul anului că are cancer la sân. Din păcate, tratamentele se pare că nu au dat roade, pentru că acesta s-a răspândit. Componenta trupei Girls Aloud este terifiată de veștile doctorilor, mai cu seamă că boala a avansat și în alte părți ale corpului, iar de la sân tumoarea s-a răspândit la alte organe. Artista a fost extrem de transparentă cu fanii săi și le-a mărturisit totul în perioada grea prin care încă trece.

Anunțul că starea sa de sănătate se înrăutățește pe zi ce trece a fost cumplit de dureros pentru cei care o urmăresc pe Sarah pe rețelele de socializare. Pentru a-i sta alături, fanii ei au început să se roage pentru ea și să îi trimită fel și fel de mesaje de încurajare, pentru a nu-și pierde speranța. Toți cei care o iubesc pe artistă așteaptă cu sufletul la gură să audă că tratamentul pe care îl urmează dă roade și că ea se va face bine.

„La începutul acestui an am fost diagnosticată cu cancer la sân și în urmă cu câteva săptămâni am primit devastatoarea veste că a avansat și la alte părți ale corpului meu. În prezent merg săptămânal la chimioterapie și lupt cât pot de mult și de greu. Uimitoarea mea mamă, familia mea și prietenii apropiați mă ajută să trec prin asta și vreau să le mulțumesc și medicilor și asistentelor care au fost și continuă să fie eroi”

Sarah Harding