Drama care l-a lovit pe Bursucu. Vedeta Kanal D a recunoscut momentul greu: „Mi-am îngropat bunicii și am venit la emisiune” VIDEO EXCLUSIV

Fiecare ediție “Roata Norocului” de la Kanal D, aduce distracție maximă în casele telespectactorilor, datorită celor doi prezentatori, Bursucu și Ana-Maria Barnoschi, pe care îi vedem tot timpul plini de energie și bună dispoziție. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Bursucu ne-a dat detalii din culisele vieții de prezentator. Adrian Cristea, pe numele său real, ne-a spus motivul pentru care consideră că meseria de prezentator este mult mai dificilă decât actoria.

Îl vedem tot timpul cu zâmbetul pe buze și reușește întotdeauna să aducă distracția pe platourile de filmare, dar și în casele telespectatorilor. Bursucu și Ana-Maria Barnoschi sunt în toiul filmărilor pentru noul sezon “Roata Norocului” de la Kanal D.

“Filmările merg foarte, foarte bine. Audiența merge foarte bine, ceea ce ne bucură și le mulțumim telespectatorilor și acum ne pregătim pentru un nou sezon. O să fie la fel de bun, cu siguranță, pentru că am văzut că telespectatorii ne iubesc, iar noi facem absolut tot ce putem, împreună cu toată echipa, să iasă ceva și mai bun de fiecare dată.”, ne-a declarat Bursucu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Bursucu recunoaște că, uneori, pot exista probleme în viața personală, însă grijile de acasă nu sunt binevenite la locul de muncă. Astfel, indiferent de situație, fiind un prezentator excepțional, Bursucu reușește să își mențină energia și zâmbetul pe toată durata filmărilor.

“E un secret al meseriei…să zicem. Problemele de acasă ni le ținem acasă. Au fost zile în care, într-adevăr, și nouă ne-a fost rău. Eu mi-am îngropat ambii bunici și totuși am venit la emisiune, am râs și m-am comportat normal.

Prezentatorul de la “Roata Norocului” consideră că meseria de actor se aseamănă cu meseria sa. Ba mai mult, spune că actorii au un mic avantaj spre deosebire de prezentatori. Avem detalii exclusive pentru Playtech Știri.

“Meseria mea se aseamănă puțin cu actoria, poate e ceva mai mult decât un actor. Dacă faci o emisiune în direct, nu poți să joci nimic. Un actor, într-adevăr, are aceeași meserie ingrată, în cazul în care își pierde o rudă, un părinte , el trebuie să joace pe scenă, dar are un avantaj, că el are un text învățat. Noi nu avem un text, trebuie si improvizăm și să râdem.

Problema e că, dacă vii la televizor și spui că ești trist, că a murit cineva, oamenii sunt empatici, o jumătate de oră, o oră, apoi vine partea a doua, în care vor să mai râdă și ei. Dacă râzi după ce ai spus de ce ești trist, oamenii judecă, te critică că nu ai suflet, așa că mai bine nu spui nimic, îți faci meseria și mergi mai departe. ”, a mai spus Bursucu.