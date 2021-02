Andreea Raicu și Salman Khan, împreună în India? Horia Brenciu a pus întrebarea, Iulia Vântur a răspuns. Care este secretul relației dintre Iulia Vânturi și Salman Khan? La aproape 10 ani de relație fanii au aflat secretul lor. Andreea Raicu este cea care l-a divulgat. Cum a dat-o de gol pe prietena ei cea bună.

Salman Khan și Iulia Vântur formează, de aproape un deceniu, unul dintre cele mai controversate și exotice cupluri din lume. Frumoasa blondină l-a cucerit pe cel mai celebru actor indian al momentului, iar relația dintre cei doi merge mai bine ca niciodată. Dar care este secretul acestei povești de dragoste? Andreea Raicu, una dintre cele mai bune prietene ale Iuliei Vântur a dat tot din casă. În cadrul emisiunii La Măruță, frumoasa brunetă i-a dat de gol pe cei doi logodnici.

Horia Brenciu a provocat-o pe Andreea Raicu. Artistul a întrebat-o pe frumoasa brunetă dacă l-a cunoscut pe Salman Khan înaintea Iuliei Vântur, iar răspunsul acesteia i-a lăsat pe toți mască. Vedeta de televiziune a dat de înțeles că se știa cu actorul renumit de la Bollywood și că blondina l-ar fi cunoscut prin intermediul prietenei sale.

Andreea Raicu: Am fost în India, prima oară, acum 12 ani. Apoi am mai fost de câteva ori. Am fost acolo să meditez, asta se face singur”, a decurs dialogul dintre cele trei vedete, în cadrul emisiunii La Măruță, de pe PRO TV.

Iulia Vântur și Salman Khan trăiesc cea mai frumoasă poveste de iubire. Blondina de 40 de ani și actorul care a împlinit 55 de ani sunt logodiți și vor aniversa, în curând, 10 ani de relație. Mai mult de atât, se pare căși familiile celor doi îndrăgostiți se înțeleg foarte bine, deși sunt la mii de kilometri distanță unii de ceilalți, și abia așteaptă ca cele două vedete să ajungă în fața altarului pentru a-și uni destinele. De când este cuplată cu actorul de la Bollywood, Iulia Vântur s-a concentrat pe cariera muzicală.

„Eu cânt, am fost și în turneu în America. Am fost în câteva state, e foarte frumos. E o călătorie nouă de care mă bucur foarte tare. Am o echipă aici, am cunoscut foarte mulți oameni. M-am antrenat cu un tip care se ocupă de toate filmele de acțiune de acolo. Da, poate că aș veni la Vocea României (n.r. a răspuns Iulia Vântur întrebării puse de Horia Brenciu)”, a mărturisit românca noastră, la PRO TV.