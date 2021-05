Drama Andreei Raicu. Ce momente de depresie a avut vedeta TV

Andreea Raicu este mereu cu zâmbetul pe buze și le îndrumă pașii celor care vor să se redescopere și să fie în armonie cu trăirile lor. Care este drama din viața vedetei pe care mulți nu o știu? Ce momente grele a dus în timpul depresiei?

Andreea Raicu face parte din persoanele publice care au povestit pe cât de trasparent posibil experiența lor cu depresia – boala secolului. Mulți dintre fanii acesteia au apreciat curajul ei și detaliile oferite din momentul în care s-a simțit la pământ.

Fosta prezentatoare de televiziune a demonstrat că nu se sfiește să arate tuturor ceea ce este și lucrurile care au făcut-o să ajungă până în acest punct, devenind astfel un exemplu pentru mulți din cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Este o femeie fericită, are o carieră de succes, un trup de invidiat și cu siguranță deține o personalitate puternică, dar viața ei e departe de a fi roz. Bruneta vine să demonstreze încă o dată că viața publică nu înseamnă lipsa grijilor și cu atât mai puțin nu garantează fericirea fără margini.

Mulți s-au întrebat care sunt cauzele care au dus la starea Andreei și iată că ea a decis să facă lumină și să spună lucrurilor pe nume. Persoana care a adus-o într-o stare mentală de pe urma căreia a luptat mult să o depășească a fost chiar tatăl ei, care a fost foarte exigent și aspru cu aceasta în timpul copilăriei. Cea din urmă a luptat în toți aceștia ani să-i arate total opusul credințelor sale, devenind o femeie de succes. Cu toate astea, drumul nu a fost deloc ușor.

„În general copiii îşi fac poveşti atunci când nu le place ce li se întâmplă în viaţă. Poveşti cu care cresc şi pe care le consideră realitatea. Sunt uneori lucruri mici care te pot afecta pe viaţă. Cuvinte pe care părinţii ţi le spun… Tatăl meu era exasperat că, fetiţă fiind, eram extrem de preocupată de modă şi de cum arăt. I-a spus mamei că nu o să se aleagă nimic de mine şi că toată viaţa va trebui să existe cineva care să aibă grijă de mine, pentru că eu nu o să fiu în stare. Aşa că nu am vrut să primesc ajutor de la bărbaţi pentru că ar fi însemnat că tata ar fi avut dreptate. Tata, care era un om extrem de deştept, îmi spunea că este o ruşine să spui că nu ştii. În momentul în care am învăţat că este normal să spui că nu ştii, am scăpat de o presiune fantastică”

Andreea Rraicu (Sursa: adevărul.ro)