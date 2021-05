Andreea Raicu rupe tăcerea despre poza ei nud. De ce ar fi făcut-o, de fapt

Motivele ei au ieșit, în sfârșit, la iveală. De ce a pozat Andreea Raicu nud la 43 de ani și de ce a ales să posteze fotografia în mediul virtual. Vedeta de televiziune i-a șocat pe urmăritorii săi, care nu se așteptau să o vadă pe Raicu într-o asemenea ipostază. Ce spune frumoasa brunetă.

Superba Andreea Raicu a vorbit despre momentul controversat în care a pozat nud, la 43 de ani. Internauții au rămas blocați atunci când i-au admirat trupul de zeiță, imortalizat artistic și postat pe contul ei oficial de Instagram.

Pentru că a primit foarte multe mesaje pe această temă, atât pozitive cât și negative, Andreea Raicu a decis că este momentul să clarifice motivele pentru care a decis să pozeze în costumul Evei.

Nu îmi pasă de parerile oamenilor, ei au de fapt o problemă cu ei. În timpul perioadei în care am stat în casă, împreună cu Alex Gâlmeanu şi o prietenă am decis să fac un shooting pentru a rămâne cu o amintire, nu m-am gândit că o să postez ceva. Nu a fost confortabil, nu sunt obişnuită cu astfel de fotografii.

Deși întotdeauna s-a aflat în centrul atenției, Andreea Raicu a făcut un gest extrem de îndrăzneț, atunci când a postat fotografia cu ea în costumul Evei.

„Din perioada in care eram inchisi in casa☺️ Multumesc @alexgalmeanu si @iulia.sas, we really had fun that day si ma bucur ca m-ati convins sa pozez fara masti.

Le pun la cutia cu momente frumoase din afara zonei de confort ca tot asta a fost trendul predominat in acesta perioada. Mai avem si altele si si mai si. Sa le postam sau….?😇”, a fost mesajul care a însoțit fotografia buclucașă de pe Instagramul Andreei Raicu.