Anamaria Prodan, secretul despre averea pe care o are. Ce nu a făcut niciodată

Frumoasă, deșteaptă și devreme acasă! Acestea sunt doar câteva calități pe care Anamaria Prodan le-a dovedit pe parcursul anilor. Pe lângă familia frumoasă pe care o are, impresara de fotbal ascunde în spatele său o avere impresonantă de care nu se ferește să vorbească. Aceasta a dezvăluit recent secretul succesului său profesional, cât și cum reușește să stea departe de datorii.

Anamaria Prodan este o femeie de succes și o familistă convinsă, astfel că reușește să îmbine utilul cu plcputul, de fiecare dată. Nu cu mult timp în urmă, impresara sexy din fotbal a recunoscut că nu îi place să aibă datorii și se descurcă de minune cu managerierea averii pe care o deține

Anamaria Prodan recunoaște că acest mod organizat de a-și organiza banii a fost învățat din fragedă pruncie, de la părinții săi, care i-au insuflat ce înseamnă valoarea banilor, dar mai ales cum să nu aibă torii la bancă sau la apropiați.

„Eu nu am datorii sau credite luate de la bănci. Asta e o chestie pe care am învățat-o de la părinții mei, să nu fiu datoare la nimeni, nici la bănci. Sunt pe picioarele mele, pe banii mei, nu pe banii altora.”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit wowbiz.ro.

Chiar dacă pentru multe persoane publice, perioada în care România s-a aflat în stare de urgență a fost una tensionată, pentru Anamaria Prodan și familia sa acest timp a reprezentat o adevărată biencuvântare. Cu excepția Sarahei, toți membrii familiei s-au adunat la Dubai, acolo unde au petrecut momente frumoase împreună, redecoperind farmecul de a face activități și a de a sta mai mult timp alături de persoanele cele mai dragi.

„În izolare a fost 90 % perfect, având în vedere că toți copiii s-au strâns în Dubai, mai puțin Sarah, care nu a mai apucat să ajungă pentru că se închiseseră granițele. Nu am mai putut sub nici o formă s-o aduc.

A fost un moment unic pentru că trei luni de zile am stat zi de zi toți, ne-am redescoperit și ne-am adus de fiecare moment frumos al vieții noastre’, a mai adăugat Anamaria Prodan.