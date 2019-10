Dragoș Pătraru, o nouă mutare în televiziune. Ce emisiune va prezenta și cu ce post TV a semnat

Dragoș Pătraru va prezenta o nouă emisiune, începând cu data de 1 noiembrie, la postul de televiziune Look Plus. Emisiunea va fi una de sport, se va numi Protestul Etapei și va fi difuzată în fiecare vineri, de la ora 19:30. În prezent, Dragoș Pătraru prezintă Starea Nației, pe Prima TV, dar mai are și alte proiecte.

Dragoș Pătraru va prezenta o nouă emisiune la TV

Jurnalistul se implică într-un nou proiect de televiziune. Va prezenta, în fiecare vineri, de la ora 19:30, emisiunea Protestul Etapei, în care își propune să taxeze derapajele din sport. Postul de televiziune Look Plus va mai difuza, în fiecare zi, un promo de aproximativ un minut și jumătate, în care Dragoș Pătraru va discuta pe marginea unui subiect important al zilei.

Echipa de la Starea Nației va produce și rubrica BetMan, iar proiectul va fi difuzat de Prima TV, fiind sponsorizat de NetBet.

„Va fi un fel de Starea Nației pe zona de sport. Nu va fi o emisiune de dezbatere, ci va aplica rețeta de la Starea Nației. Vom sancționa, cu umor, derapajele din sport, mai ales din fotbal. Va fi o producție de infotainment, care va avea și o componetă educațională. Emisiunea va încadra meciul difuzat de Look Plus în seara de vineri, de la 19:30. Reluarea de la ora 23:00 este pentru cine nu a fost în fața televizoarelor la 19:30. În viitor vom avea și mici rubrici, reportaje de la meciuri județene sau scenete”, a anunțat Dragoș Pătraru.

Starea Nației a mai lansat două proiecte în această toamnă. Este vorba despre Starea Sănătății, difuzată de Prima TV și Starea Libertății, care apare pe site-ul ziarului Libertatea.