Dragoș Pătraru, despre succesul emisiunii Starea nației. Cine îi dă bani anual, ”pentru independența emisiunii și informațiilor noastre!” EXCLUSIV

Dragoș Iustinian Pătraru, 43 de ani, este un jurnalist și prezentator TV devenit cunoscut și prin calitatea sa de moderator al late-night show-ului ”Starea Nației”, care se bucură de un real succes. Este o emisiune-pamflet ce ironizează nu doar starea de lucru din țară, ci și pe politicieni, deopotrivă.

El spune că principalul succes al emisiunii pe care o realizează împreună cu mai mulți colaboratori stă în calitatea informației pe care o propune și care are constant un impact deosebit în rândul a mii de români.

În cei nouă ani de când realizează emisiunea, Dragoș Pătraru spune că nu a fost niciodată direct sunat de vreunul dintre ultimii trei președinți ai țării.

Indirect însă, am primit tot felul de mesaje, de la tot felul de oameni binevoitori care ne sugerau că acolo textul ar trebui schimbat sau că tonul poate ar trebui să fie altul. Niciodată nu am luat în considerare așa ceva”, susține Dragoș Pătraru, care a și fost amenințat cu moartea.

”Așa ceva nu s-a întâmplat deși există, totuși, un fost președinte și anume Traian Băsescu, cu care am dialogat într-una din emisiunile noastre, pe vremea când colaborăm cu televiziunea publică. Dar altfel, nu ne-a sunat niciodată în mod direct vreun președinte să se plângă.

El a mai adăugat că plecările lor celebre în epocă și cu mult tam-tam, de la TVR sau Digi, s-au produs ca urmare a faptului că ”cineva a băgat bățul prin gard”, încercând să-i determine să-și schimbe punctul de vedere.

”Nu același lucru se întâmplă aici, la Prima TV, unde în cei patru ani petrecuți nu ne-a sunat nimeni să ne întrebe de ce am preferat să spunem lucrurile așa și nu altminteri. Și atunci nu are niciun rost să pleci, așa cum am făcut în cu totul alte circumstanțe”.