Dragoș Bucur, de nerecunoscut în noul sezon „Românii au talent”! Și-a lăsat părul lung și barbă. Cum arată acum FOTO

Vineri seară, 20 ianuarie, show-ul „Românii au talent” a revenit la PRO TV cu sezonul 13. Jurații noului sezon sunt Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, care s-au pregătit ca la carte pentru a-i întâmpina cum se cuvine pe concurenți. Pe lângă participanți, Dragoș Bucur i-a uimit pe toți cu apariția sa!

Sezonul 13 „Românii au talent” a început vineri seară, 20 ianuarie, la PRO TV. Juriul emisiunii a rămas neschimbat de la sezonul anterior și este format în continuare din artista Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Dragoș Bucur. În ediția de vineri seară, telespectatorii au avut șoc când l-au văzut pe Dragoș Bucur. Actorul a ajuns de nerecunoscut, după ce și-a lăsat părul lung și barbă.

În plus, el a albit aproape complet. La începutul carierei sale artistice, Dragoș Bucur era slab și avea altă frizură. Anii au trecut și peste el, iar acum are o imagine matură și vizibil îmbătrânită.

Soțul Danei Nălbaru s-a alăturat echipei „Românii au talent” în sezonul 12, după plecarea Alexandrei Dinu și a lui Florin Călinescu de la masa juriului. Inițial, actorul a refuzat să facă parte din proiectul de la Pro TV, atunci când producătorii emisiunii i-au propus noul job. Apoi, el s-a răzgândit în ultimul moment.

„Primul gând a fost să refuz, propunerea a venit într-o perioadă în care filmările pentru „Visuri la cheie’ sunt foarte intense, vremea s-a cam stricat și suntem contracronometru cu lucrările. De-a lungul celor 8 ani de când sunt parte din echipa „Visuri la cheie’, am mai primit propuneri pentru alte colaborări la care am spus pas, dar „Românii au talent’ are niște ingrediente care îl fac să fie atât de iubit pe cât este, atât de cei care îl produc, cât și de public, așa că este un proiect de nerefuzat”, a mărturisit Dragoș Bucur pentru TV Mania.