Dragnea se dă de gol: Cum și-a adus aminte de vila de la ”1900 toamna”

Scandalul #TeleormanLeaks este în toi, iar Liviu Dragnea nu ratează nicio zi în fața camerelor de filmat pentru a arunca cu ironie și glumițe ieftine în direcția unor acuze cât se poate de grave.

Nici nu-i pasă dacă minte, exagerează sau își schimbă opinia de la un moment la altul. Important este să-ți ofere suficient de multe informații inutile încărcate de ”miștouri”, încât să pierzi referința despre ce este adevărat sau fals. Cele mai recente lămuriri au fost făcute vizavi de vila de la Mamaia, la care s-a referit ca fiind construită ”la 1900 toamna.”

Au trecut doar trei zile dintre momentul în care a negat cu entuziasm că ar deține o clădire atât de mare până când a revenit asupra miniciunii. În același interval de timp, a susținut că nici Tel Drum și nicio altă companie nu au achitat executarea unor lucrări la proprietățile sale personale.

Între timp, s-a dovedit să realitatea este cu totul alta. Luni a avut curaj să afirme că documentele prezentate de Rise Project nu sunt reale, iar el nu are nicio legătură cu valiza buclucașă. Până joi, și-a schimbat ”cântecul”.

„Dacă acele documente sunt reale, DNA trebuie să le investigheze. (…) Tel Drum și nicio altă companie nu mi-a plătit nimic din ceea ce s-a realizat într-o proprietate de-a mea. Nu am niciun majordom. Ce releveu? Am înțeles că acolo e vorba de schița unei clădiri foarte mari. Nu am așa ceva”, afirma luni Dragnea, la finalul CEx-ului PSD, după ce a fost întrebat cum explică faptul că parchetul și marmura din casa lui au fost plătite de Tel Drum și faptul că această companie achită toate facuturile fiului său.

În mod previzibil, joi, într-o conferință de presă susținută la Parlament, șeful PSD a primit mai multe întrebări despre imobilului de dimensiuni generoase de la Mamaia detaliat de RISE. Conform Digi24, jurnaliștii au fost curioși dacă Dragnea a încasat vreo chirie sau a tras alte ponoase de pe urma acelui imobil.

„N-am încasat nicio chirie”, a răspuns Dragnea. „Sau alte avantaje…?”, a insistat reporterul. „N-am încasat nicio chirie”, a repetat liderul PSD

„Nu știu. Știu că acolo începusem, cam prin 1900 toamna, o construcție, o construcție pe care în 1900 iarna am vândut-o. Ce s-a întâmplat după-aia nu mai știu…”, a susținut mai departe Dragnea.

La insistențele ziaristului de a preciza când a început acea construcție și când a vândut-o, Dragnea a refuzat să dea detalii. „Nu, nu mi-aduc aminte. Citiți acele penibilități din valiză și vă luați informațiile de acolo”, a spus el, dând dovadă de centură neagră, doi Dani în manipularea presei și opiniei publice printr-o dezinformare fără emoții. Păstrând pe întregul parcurs al interacțiunii un ton sarcastic, este imposibil să-l judeci pentru minciună.