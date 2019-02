În mod surprinzător, Liviu Dragnea, Liderul PSD, s-a întâlnit din greșeală, pe hol, tocmai cu Claude Moraes, preşedintele Comisiei de libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European.

Comisia LIBE este chiar comisia care urmează să o audieze, pe data de 26 februarie, pe Laura Codruţa Kovesi, fosta şefă DNA pentru postul de procuror – şef european. Conform agendei oficiale afişate pe site-ul Comisiei, audierea celor trei candidaţi pentru şefia Parchetului European va avea loc în intervalul orar 16:30-19:30, ora României.

Audierea fiecărui candidat va dura 75 de minute și va începe cu declaraţia candidatului urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri a membrilor LIBE.

După negocieri, un singur candidat va fi propus votului plenului Parlamentului European, care va lua decizia prin majoritate absolută. Procurorul Jean-François Bohnert, din Franţa, s-a clasat pe primul loc în urma votului reprezentanţilor permanenţi ai statelor în Consiliul Uniunii Europene privind desemnarea procurorului-şef european, pe locul al doilea se află Laura Codruţa Kovesi iar pe locul trei se află, germanul Andres Ritter.

„Cu președintele LIBE m-am întâlnit pe hol, am discutat două minute. Nu am discutat despre Kovesi, nu am discutat și vă spun sincer nu mă interesează foarte mult”, a declarat ulterior Liviu Dragnea.

Deși, Liviu Dragnea susține sus și tare că nu este interesat de audierea Laurei Codruța Kovesi, se pare că face tot ce-i stă-n putință pentru a-i pune piedică după piedică. Astfel, întrevederea cu Claude Moraes vine în contextul în care Laura Codruţa Kovesi va fi audiată, pe 26 februarie, în şedinţa Comisiilor LIBE şi CONT din Parlamentul European.

Iar din cauza discuției de doar două minute cu Claude Moraes, ședința Biroului Politic Naţional al PSD, programată pentru ora 11:00 a început cu aproximativ 50 minute mai târziu, din cauza întâlnirii liderului PSD cu preşedintele Comisiei LIBE.