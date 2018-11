Dragnea, vorbește despre dezvăluirile „din valiză” și cheamă DNA

După ședința PSD, Liviu Dragnea a vorbit despre dezvăluirile RISE Project despre valiza descoperită în Teleorman. Deloc surprinzător, șeful PSD nu știe nimic.

Pe 3 noiembrie, publicația RISE Project a prezentat, pe larg, documente pe care le-a obținut. Într-o valiză descoperită în curtea unui localnic din Teleorman erau mii de documente despre afacerile Tel Drum. Liviu Dragnea a răspuns pe 5 noiembrie după primul articol publicat.

„Eu nu știu decât ce au publicat colegii dumneavoastră. Există instituții abilitate cum este DNA care trebuie să investigheze. […] eu nu am nicio legătură cu acea valiză”, a spus Dragnea.

Principala dezvăluire făcută de primul articol publicat e despre cum fiul lui Dragnea și-a plătit modificările mașinii din banii Tel Drum. Nici despre asta liderul PSD n-a vorbit prea mult.

„Dacă acele documente sunt reale, DNA trebuie să le investigheze. […] Eu nu cred că aceste documente au plecat din DNA și au ajuns la RISE Project pentru că a apărut și această variantă, dar eu nu cred așa ceva. […] Tel Drum nu mi-a plătit nimic din ceea ce s-a realizat într-o proprietate de-a mea. Nu am niciun majordom. […] Am înțeles că acolo e vorba de schița unei clădiri foarte mari. Nu am așa ceva”, a mai comentat Dragnea.

Despre relația dintre Petre Pitiș, de la Tel Drum, și fiul său, Dragnea a spus, ironic, că el n-a schimbat mailuri cu Pitiș. „Dacă sunt mailuri între ei să fie sănătoși și să explice. Înseamnă că știa că eu nu-i dau”.

Nici despre relația cu Pitiș n-a vorbit prea mult, doar a menționat că nu l-a mai văzut de ceva ani.„Cred că sunt mai mult de 15 ani de când nu m-am văzut cu Pitiș, de când era la consiliul județean Teleorman”, a mai spus Dragnea.

este primul articol publicat de RISE Project. Acolo e prezentată și relația dintre Pitiș și fiul lui Dragnea. A început cu un mail: „Am și eu o datorie la un tip și nu vreau să cer lui Liviu că mă ceartă, mă poți ajuta să o achit? A făcut o factură cu ulei pentru mașini. Te rog frumos".

Jurnaliștii au mai notat: „Dragnea Junior tocmai termina de tunat cel mai puternic Volkswagen Golf din lume. O rachetă albastră upgradată la 776 de cai-putere. Șmecheria a costat 78.000 de euro”.