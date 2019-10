Draga Olteanu Matei, transformare șocantă. Cum a ajuns să arate la 86 de ani, după moartea prietenei sale Tamara Buciuceanu

Draga Olteanu Matei, una dintre reprezentantele generației de aur a teatrului românesc, a ajuns la vârsta de 86 de ani. Ochii sunt aceeași, însă timpul și-a pus amprenta asupra chipului ei. Mai firavă, cu părul cărunt, ochelari de vedere care îi acoperă privirea, dar același zâmbet.

Draga Olteanu Matei (86 de ani) este una dintre reprezentatele generației de aur a teatrului românesc. S-a retras în urmă cu 10 ani din activitate, iar scena îi simte lipsa. Viața îi este demnă de film, unul romantic, presărat cu momente intense, căci povestea cu cel de-al treilea soț este sensibilă.

Draga, după cum îi place să i se spună, s-a retras undeva în Piatra Neamț și nu răspunde prea des la telefon, îndeosebi în ziua în care este serbată, pe 24 octombrie. Din 2014, viața sa s-a schimbat odată cu trecerea în neființă a jumătății sale. Pe atunci, actrița își amintea cu drag de iubirea pe care a trăit-o, dar spunea cu sinceritate că ar fi vrut să plece și ea cu el de pe acest pământ.

„Sunt supărată. Supărarea asta nu va trece niciodată. O să moară odată cu mine. Vă spun sincer că aş fi preferat să mor şi eu odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ţi se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiţi. Nu a existat niciun secret al longevităţii. Există oameni deştepţi şi oameni tâmpiţi.