Reacția Oanei Pellea, după ce a văzut imaginile ascunse de la Colectiv. Actrița abia și-a putut reveni din șoc

Oana Pellea a reacționat pe rețelele de socializare după ce a văzut imaginile ascunse cu tragedia din Colectiv. Actrița, care abia și-a putut reveni din șoc, este de părere că Orlando Șchiopu, adjunctul inspectorului șef ISU, ar trebui demis.

Actrița Oana Pellea a fost marcată de imaginile ascunse de la Colectiv

„Uitându-mă încremenită la imaginile șocante difuzate despre Colectiv … îmi dau seama că viața noastră a tuturor miroase a cenușă”, a scris actrița pe rețelele de socializare după ce a urmărit imaginile ascunse cu tragedia din clubul Colectiv.

Oana Pellea a reacționat dur la adresa colonelului Orlando Șchiopu, adjunctul inspectorului șef ISU, care în noaptea intervenției a vedat nervos și a înjurat persoanele decedate.

„Neomul ăsta care a spus despre morți “DĂ-I IN P..LA mea!” Mai are vreo funcție? Dacă pâna diseară nu e DAT AFARĂ DE PESTE TOT… România nu mai are nicio șansă! Am văzut un comentariu siderant: ”nu era timp de politețuri… trebuiau salvați cei vii…” dacă politețe înseamnă să nu spui despre MORȚI „Dă-i in p..a mea…” … îți stă mintea in loc de cât de profund poate să fie JEGUL UMAN”, a transmis Oana Pellea.

Actrița s-a arătat profund dezamăgită de autoritățile din România și vrea măsuri și legi concrete din partea celor aflați la putere.

„Vorbe, vorbe, vorbe din partea factorilor de decizie… Niciun vinovat pentru morții din ’89. Niciun vinovat pentru Colectiv. Niciun vinovat pentru dezastru din justiție, economie, agricultură, educație, sănătate, cultură. Niciun vinovat pentru dezastrul României. Niciun vinovat n-a fost pedepsit. Nimeni nu își asuma responsabilitatea pentru… nimic. Vorbe… atât. Vorbe goale. M-am săturat de vorbe. Vreau fapte, măsuri, legi corecte din partea puterii din România. Vreau ca vinovații să fie dovediți și pedepsiți! Vreau ca oamenii muncitori și cinstiti sa fie răsplătiți. Știu… sunt idealistă și totuși.. poate-poate…”, a mai scris Oana Pellea în mediul online.