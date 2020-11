Draga Olteanu Matei, fără bani și fără casă. Cum a fost posibil să ajungă pe străzi

Draga Olteanu Matei, una dintre cele mai iubite actrițe de comedie din România, a trecut și prin momente triste în cei 87 de ani ai săi. Aceasta a povestit într-un interviu la TVR, la ”Pulsul zilei”, cum a ajuns la Piatra Neamț după ce a pierdut casa din București.

Puțini știu despre doamna teatrului românesc faptul că s-a retras la Piatra Neamț, în anul 2007, după ce soțul ei, doctorul Ion Matei, a ieșit la pensie. Tot acolo a rămas și după moartea acestuia, survenită în 2014. Însă, a mai existat un motiv pentru care actrița a ajuns pe acele plaiuri, dar de care nu-și aduce aminte cu plăcere.

„În București stăteam într-o casă cu chirie, pe care a demolat-o Ceauşescu şi, până ne-au dat alta, am stat la hotel nu ştiu câte luni. Ne-a costat o avere, toată leafa noastră mergea pe chiria de la hotel. Ne-au dat apoi altă casă, tot într-un imobil naţionalizat şi tot cu chirie”, a povestit aceasta pentru ring.ro, în urmă cu câţiva ani.

„Nu aveam de gând să cumpărăm casa, dar în anul 1995 s-a dat Legea 112 şi lumea spunea că e bine să o cumpărăm. Ni s-a spus că o va lua altcineva şi ne va da afară din casă. Şi atunci am cumpărat-o cu vreo 21 de milioane de lei (la vremea respectivă – n.r.). Apoi ne-am pomenit cu un fost locatar, care pretindea că e casa lui. Am găsit o avocată, prietenă de familie, care a ştiut să ne escrocheze îngrozitor, a făcut un gest oribil şi asta a coincis şi cu ieşirea soţului meu la pensie. Atunci am hotărât să plecăm definitiv la Piatra Neamţ”, a completat actrița.

Prin legea 112/1995, statul a vândul chiriașilor casele naționalizate trecute în proprietatea sa.

Draga Olteanu Matei a povestit în interviul de la TVR că prima dată când a ajuns la Piatra Neamț a fost într-un turneu cu un spectacol de teatru. În acel moment, a văzut prima oară o casă frumoasă, cu o grădiniță de flori, de care s-a îndrăgostit pe loc. După mulți ani, actrița s-a întors acolo, a revăzut acea casă și s-a mutat în ea.

Actrița, în stare gravă în spital. Medicii au reușit să o stabilizeze

Actrița Draga Olteanu Matei a ajuns, vineri seară, în stare gravă, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului ”Sfântul Spiridon”, din Iași, fiind transferată de la Piatra Neamț, din cauza unei hemoragii digestive superioare. Aceasta este internată în ATI, este conștientă, stabilă și comunică cu echipa medicală. Ea suferă și de afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni endocrine.