Draga Olteanu Matei, cum l-a distrat pe Ceaușescu. Detalii neștiute despre viața actriței

Vineri seara, românii au primit o veste tragică, actrița care a dat suflet multor personaje care ne-au adus zâmbetul pe buze, Draga Olteanu Matei a ajuns în stare gravă la spital. Ea a avut hemoragie digestivă superioară, iar cadrele medicale i-au acordat îngrijiri de specialitate.

Îndrăgita actriță a împlinit vârsta de 87 de ani cu câteva săptămâni în urmă, pe data de 24 octombrie. Draga Olteanu Matei a avut multe roluri de succes pe scena Teatrului Național București, a jucat în nenumărate filme și a avut multe roluri de televiziune de-a lungul carierei sale.

În televiziune, actrița a avut apariții extraordinare în programele de varietăți și la revelioane. Draga Olteanu Matei a făcut un cuplu memorabil cu regretatul Amza Pellea, jucând-o pe Veta, soția lui Nea Marin, în numeroase show-uri TV și în filmul artistic ”Nea Marin miliardar”.

În urmă cu mai mulți ani, Draga Olteanu Matei povestea cum l-a făcut pe Nicolae Ceaușescu să râdă. Actrița spunea că a fost distribuită cu precădere în roluri de comedie, fapt care a salvat-o de la includerea forțată în Partidul Comunist. „Cine ne-ar fi permis nouă sa recităm versuri patriotice pentru Ceaușescu și să izbucnească lumea în ras?”

De fiecare data când se punea problema includerii în partid, îndrăgita actriță apela la un șiretlic:

„M-aș face membră de partid, dar nu merit fiindcă nu am făcut ceva atât de extraordinar încât să merit, acest grad înalt. Așa am spus și așa am scăpat de fiecare dată. Politica a fost întotdeauna departe de mine.”