Dr. Mihail Pautov, mesaj manifest pe Facebook: ‘Mi-e rușine că sunt rus’. Ce a mai spus prietenul lui Măruță

Dr. Mihail Pautov a venit cu un mesaj manifest pe rețelele de socializare. Acesta și-a expus opinia despre contextul actual și a subliniat că îi este rușine de faptul că este rus. Medicul de la Spitalul Fundeni a adus o reacție virulentă la adresa conflictului actual dintre Rusia și Ucraina. ,,Au ținut la sân și au sprijinit un dictator dement, un caz psihiatric paranoid ajuns la conducerea celei a 2- a putere militara din lume”, mai scrie acesta.

Mihail Pautov este un medic chirurg ce activează la Spitalul Fundeni din Capitală. Acesta a răbufnit în mediul online, cu privire la situația din Ucraina. Specialistul spune că în aceste zile îi este rușine că este rus.

Acesta este specialist în chirurgie generală la Institutul Clinic Fundeni și s-a născut în 1990 la Chișinău. Mama lui este din Ucraina, iar tatăl este jumătate rus și jumătate român. Familia sa s-a mutat în țara noastră pe când el era doar un copil. Doctorul se arată public extrem de revoltat de atacturile militare violente ale Rusiei.

„De mic mă consider rus. M-am născut în fostul URSS – la Chișinău; Mama este 100% ucraineanca, tata este jumate rus, jumate roman. Sunt vorbitor nativ de liba rusa, am urmărit de mic canale rusești, am vorbit rusa cu prietenii, vorbim rusa acasă.

Am rude și mulți prieteni și colegi chirurgi în Odesa și Kiev. Țin legătură cu ei. Au bagajele făcute, subsolul pregătit pentru adăpost. Nimeni nu înțelege nimic. Noaptea nu prea se doarme, se aud focuri și avioane.

Nu la granita, ci în Odesa și Kiev. Le este frica tuturor. Le-am oferit adăpost și sprijin oricând au nevoie, din păcate însă acum nu mai pot parași tara – nu o să îi lase”, a scris acesta.