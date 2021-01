Dr. Adina Alberts a răbufnit. Ce a spus despre ivermectină, medicamentul care luptă împotriva covid

Cunoscutul medic Adina Alberts a răbufnit pe pagina ei de socializare în privința ivermectinei. Ea susține că avertismentele alarmiste cu privire la efectele acestui medicament sunt false.

Pe pagina sa de Facebook, Dr. Adina Alberts a postat un mesaj în care susține că informațiile precum că ivemectina ar fi un medicament cancerigen sunt false. Mai mult de atât, medicul este de părere că se încearcă o denigrare a acestei substanțe și că faptul că aceasta provoacă orbire este o tâmpenie.

”IVERMECTINA cancerigen?!?

Nimic mai fals. Ba este exact invers.

“Researchers in Japan and the United States have found that ivermectin, a drug used to kill parasites, suppresses tumour development in epithelial ovarian cancer.”

{Cercetători din Japonia și SUA au descoperit că ivermectina, un medicament utilizat pt a distruge paraziții, inhibă dezvoltarea tumorală în carcinomul epitelial ovarian}.

IVERMECTINA produce orbire?!?

Este o tâmpenie…. Sunt zeci de medicamente care produc afecțiuni ale vederii, ce pot da în final cecitate, și zac liniștite în rafturile farmaciilor umane, avizate fiind de ANMDM precum și de forurile similare internaționale.

Că se încearcă o denigrare a acestei substanțe -IVERMECTINA- pentru a cărei descoperire, atât irlandezul Campbell cât și japonezul Omura au primit premiul Nobel în 2015, acesta poate fi un adevăr!

Studii numeroase din întreaga lume arată că această substanță este eficientă atât în vindecarea de COVID19 cât și în prevenția îmbolnăvirii”, a scris dr. Adina Aberts pe Facebook.