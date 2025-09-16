Doza zilnică de Omega-3 recomandată pentru o memorie mai bună, conform nutriționiștilor

Ultima oră
Condimentele care se pun în zacuscă pentru un gust special. Aşa procedau şi bunicile noastre
16 sept. 2025 | 21:05
de Bianca Dumbrăveanu

Menținerea sănătății creierului nu ține doar de jocuri de logică, puzzle-uri sau muzică relaxantă. Nutriția joacă un rol la fel de important, potrivit specialiștilor. Alimentele pe care le consumăm furnizează combustibil pentru creier, sprijin pentru celulele sale și protecție împotriva deteriorării. Studiile arată că o alimentație săracă poate afecta memoria, crește inflamația și poate ridica riscul de demență. În mod special, acizii grași Omega-3 sunt considerați aliați importanți pentru funcțiile cognitive, iar experții explică cât trebuie să consumăm zilnic și care sunt cele mai bune surse.

Ce sunt acizii grași Omega-3?

Specialiștii citați de Parade explică că acizii grași Omega-3 sunt grăsimi polinesaturate, lichide la temperatura camerei, diferite de grăsimile saturate din carnea roșie, care pot avea efecte negative asupra sănătății. Cele mai importante tipuri de Omega-3 pentru creier sunt DHA (acidul docosahexaenoic) și EPA (acidul eicosapentaenoic). DHA face parte din structura celulelor creierului și reprezintă o mare parte din grăsimea cerebrală, iar EPA are rol antiinflamator, protejând atât creierul, cât și inima.

De câtă Omega-3 avem nevoie zilnic?

Specialiștii recomandă un aport zilnic între 250 și 500 mg de DHA și EPA pentru menținerea funcțiilor cognitive. Corpul uman nu produce suficienți acizi grași Omega-3, așa că este necesar să-i obținem prin alimentație. Cercetările sugerează că femeile însărcinate sau cele care nu consumă pește pot beneficia de 100-200 mg de DHA pe zi.

Experții recomandă și o abordare dietetică completă, care să includă vitamine din grupul B (din legume cu frunze verzi și cereale integrale) și antioxidanți (din fructe de pădure), pe lângă Omega-3, pentru menținerea sănătății creierului pe termen lung.

Beneficiile Omega-3 pentru creier

Specialiștii citați de aceeași sursă subliniază mai multe efecte importante ale DHA și EPA:

  • Susțin pereții celulelor creierului: DHA ajută la menținerea flexibilității membranelor celulare, ceea ce facilitează comunicarea între celule și susține memoria și învățarea.
  • Combat inflamația: Omega-3 contribuie la reducerea inflamației din corp și protejează țesutul cerebral.
  • Protejează vasele de sânge: Aportul adecvat de Omega-3 îmbunătățește fluxul sanguin către creier, asigurând oxigenul și nutrienții necesari pentru funcționarea optimă.
  • Sprijină creșterea neuronilor: DHA poate stimula dezvoltarea unor noi celule cerebrale și întărirea conexiunilor dintre ele, contribuind la menținerea memoriei și a capacității de învățare.

Surse recomandate de Omega-3

Cele mai bune surse de EPA și DHA sunt peștii grași de apă rece. Printre aceștia se numără:

  • Hering – 1.300 până la 2.000 mg Omega-3
  • Sardine – 1.300 până la 2.000 mg Omega-3
  • Macrou – 1.100 până la 1.700 mg Omega-3
  • Anșoa – 450 mg Omega-3

Deși unele alimente vegetale precum semințele de in și nucile conțin Omega-3, corpul nu le transformă eficient în DHA și EPA. Experții recomandă consumul de pește de cel puțin două ori pe săptămână, câte aproximativ 85 g gătit, pentru a asigura aportul necesar.

