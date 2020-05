Dovadă emoționantă de dragoste. Ce mesaj i-a transmis Andreea Berecleanu soțului ei

View this post on Instagram

Am ales aceasta fotografie de pe strazi. Nu ma intrebati de ce. ❤️ Este relaxat, fericit, bucuros. Astazi am multi sarbatoriti, atat in familie, cat si prieteni. Sa-mi traiasca toti, sanatosi, iubiti si inconjurati doar de bine! ❤️ La multi ani tuturor celor care se bucura astazi de aceasta zi sfanta! @dr.stanconstantin @ileana.badiu @ileanasocec #catalinconstantinbadiu #sashaconstantinbadiu #costelconstantin