Ce face Andreea Berecleanu, la trei luni de când a plecat de la Antenă. Unde o poți vedea la TV

Fanii Andreei Berecleanu s-au obișnuit deja de trei luni să nu o mai vadă pe aceasta la Observator. Unde o mai pot urmări la TV acum? Apariție de senzație cu știrista.

Unde o mai poți vedea acum la TV pe Andreea Berecleanu?

Andreea Berecleanu revine pe micile ecrane, la trei luni de când și-a anunțat plecarea de la Observator. Aceasta a renunțat la echipa de la Antena după ani în care și-a obișnuit urmăritorii cu întâlniri la aceeași oră. Mulți s-au acomodat cu gândul că după atâția ani de muncă o perioadă relaxantă este mai mult decât meritată. Fosta știristă a susținut că decizia sa o duce mai aproape de planurile pe care nu ar fi avut timp să le facă, iar acum își orientează toată energia pe proiectele personale.

În curând, Andreea își va face apariția la Kanal D, unde a filmat un interviu alături de fiica ei, pentru emisiunea Teo Show. “Am filmat pentru colegii de la Kanal D. Cu cine? Așa cum se vede din fotografii, cu Eva, fiica mea. Am vorbit despre viața în această perioadă, pre și post izolare, de reluarea activităților de zi cu zi, am răspuns tuturor întrebărilor puse de Mădalina Lambriloc cu multă decență și experiență. În curând, la Teo Show!?”, a anunțat sursa citată.

Cum e viața din spatele micilor ecrane?

„Eu nu am fost în ultimii ani o telespectatoare a posturilor românești, cu excepția unor show-uri de divertisment. Și asta la început, până să fie toate la fel. Am ce să văd însă la posturile internaționale, apoi sunt canalele nișate, filme de văzut, cărți de citit… Și da, am fost spectator de teatru, lucru pe care mi-l permiteam doar în weekend, din cauza programului de știri de luni până vineri. Acum nu mai ratez aproape nimic”

Andreea Berecleanu (Sursa: viva.ro)