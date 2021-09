Dovada clară că Luminița Becali e o femeie simplă și modestă. Ce a făcut în public soția lui Gigi FOTO

Luminița Becali este o femeie cât se poate de modestă și nu este prima dată când a fost surprinsă în situații din care se deduce asta. De altfel, puține au fost monentele în care soția lui Gigi Becali a dat interviuri sau a avut apariții extravagante.

Recent, Luminița Becali a fost surprinsă într-un hypermarket alături de un bărbat, șoferul super-bolidului din care a coborât aceasta, fiind de altfel, și singurul detaliu care ”a dat-o de gol” pe doamna Becali.

Aflată la Metro Băneasa, soția lui Gigi Becali a ajuns în hypermarket și a dat iama printre rafturi, arată imaginile surprinse de paparazzi Playsport.ro. Fără a ține cont vreo secundă de statutul ei, aceasta a mers la cumpărături, comportându-se cu o simplitate ieșită din comun. Și cum lista era lungă, aceasta a petrecut o oră în hypermarket, după care s-a întors la bolidul de 150.000 de euro, care o aștepta în parcare. Șoferul a înghesuit produsele în portbagajul mașinii, după care a mers la vila din Pipera a familiei Becali.

Deși familia sa deține o avere considerabilă, Luminița Becali nu a dorit să epateze. Luminița Becali este foarte atentă atunci când merge la cumpărături și evită să cheltuie bani mulți pe produse de firmă. Luna trecută, ea a fost surprinsă la Mall Băneasa. Aceasta a mers direct la magazinele de promoții și a cumpărat o rochie care era la reduceri.

De altfel, surse apropiate ale familiei au spus că ea a ajuns să schimbe până și căptușeala la haine abia cumpărate, care nu erau de designer, pentru ca soțul ei să fie mulțumit de cumpărăturile făcute.

”Un episod m-a impresionat şi nu are legătură cu fotbalul. Gigi a fost însoţit de soţia lui şi, într-o dimineaţă, mi-a transmis că îmi dă doi bodyguarzi să mă duc cu doamna să facă nişte cumpărături. În faţa mea a scos o tuflă cu 30.000 de euro şi i-a dat soţiei. Doamna, care este o femeie deosebită, a refuzat, spunând că-i ajung 5, 6 mii. „Lasă, să ai la tine” şi Gigi i-a întins 15 mii. Şi să vezi cât de modestă este femeia asta!

Am fost la toate mărcile posibile, cartierul Serrano este locul cu cele mai scumpe firme de modă din lume. A cumpărat mici chestii şi, la un moment dat, am intrat într-un magazin oarecare, la Il Corte Ingles, unde a văzut pe un meanechin o haină de piele culoarea coniac. S-a uitat la preţ, 800 de euro. „Cred că asta nu e de piele”. Mi-am dat cu părerea spunând că e de piele, însă nu e de firmă, iar după ce a probat, şi-i venea turnat, a zis că îi este frică să o cumpere, că dacă vede Gigi că nu e de firmă, o s-o certe.

Eu aveam un prieten la Galeria Preciadas, unde se găsea magazinul şi ştiam că există o croitorie pentru magazine. L-am sunat şi l-am rugat dacă poate să schimbe căptuşeala şi o emblemă. Am dat haina acolo, cât ne-am mai plimbat prin magazine, într-o oră au terminat. Haina de 800 de euro devenise Gucci”, povestea Florin Nedelcu, ofițer de legătură UEFA, care a surprins-o pe doamna Becali la o sesiune de cumpărături în Madrid, potrivit Playsport.ro.