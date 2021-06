Dovada clară că Dan Negru este un român adevărat. Unde a fost fotografiat

Dan Negru este unul dintre cei mai apreciați și iubiți oameni de televiziune din România. Prezentatorul Tv este, de altfel, și unul dintre cei mai longevivi oameni de pe micile ecrane.

De-a lungul timpului, Dan Negru s-a remarcat pentru sinceritatea cu care a vorbit despre diverse probleme din România. Cu toate că lucrurile nu stau tocmai roz în țara noastră, prezentatorul nu se dezice de ea.

Deși alte vedete caută în această perioadă vacanțe în locuri exotice, departe de România, Dan Negru preferă destinațiile din țară. El a fost fotografiat pe litoralul românesc, acolo unde se bucură de concediu alături de familia lui.

Pentru că a prins puțin timp liber, Dan Negru a decis să plece la mare. Modest din fire și extrem de ancorat în realitate, celebrul prezentatorul și-a luat copii și soția și au plecat împreună în stațiunea Venus.

Iată că litoralul românesc încă atrage vedete de la noi, deși rețelele sociale sunt din ce în ce mai suprasaturate de fotografii din locuri în care majoritatea românilor nu vor putea ajunge niciodată.

Dan Negru nu face parte din această categorie, deși iubește călătoriile în străinătate, el nu a uitat că România este frumoasă, așa că o vizitează pe cât posibil, în timpul liber.

„La Venus am fost prima dată când aveam 3 ani, cu mama şi tata. Copil fiind îmi petreceam vacanţa de vară acolo. Mă întorc cu drag în Venus, pentru că are mirosul copilăriei mele. La Melodia stau de ceva vreme pentru că oamenii de acolo au discreţia şi cumsecădenia pe care o găseşti tot mai rar”, a declarat, modest, Dan Negru pentru click.ro .

O stațiune potrivită pentru o vacanță în familie, în Venus există multe variante de cazări la prețuri decente, spre deosebire de Mamaia sau alte stațiuni populare de pe litoralul românesc.

Prezentatorul a ales să se cazeze la un hotel, acolo unde copiii s-au bucurat din plin de piscină, iar adulții s-au putut relaxa. Au făcut baie în mare, au mers la restaurante, s-au plimbat pe faleză și s-au bucurat de vremea bună.

Dan Negru este extrem de ocupat cu filmările, așa că decis să profite de vară și să își ducă familia într-o vacanță. El a mai declarat că este pregătit pentru noi proiecte și că e foarte posibil să prezinte Revelionul în direct.

„Poate chiar voi filma Revelionul direct, nu se ştie ce va fi. Pot să vă zic, însă, că am luat primul „salariu” de la Youtube, căci am fost anunţat şi am fost surprins, că am câştigat primii 1.000 de euro din conţinutul postat pe Youtube”, a mai spus Dan Negru pentru sursa citată.