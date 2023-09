Dovada că Prințesa Diana avea o relație complicată cu mama ei vitregă. Înregistrarea audio care îți va da fiori

Prințesa Diana rămâne unul dintre cele mai iubite și de mare interes personaje. Este un model de frumusețe pentru multe femei, dar și de bunătate. Deși ea ar fi fost mereu blândă și bună, în viața ei nu a avut parte numai de oameni pe măsură. Printre cei care nu o iubeau se număra chiar mama ei vitregă.

Prințesa Diana, relație acidă cu mama vitregă

Prințesa Diana nu a avut niciodată o viață ușoară, nici măcar după ce a intrat în Familia Regală. A suferit mult încă din copilărie, când mama sa i-a părăsit, pe ea și fratele ei, după ce s-a îndrăgostit de un alt bărbat și nu a mai avut ochi pentru nimeni altcineva.

Tatăl lui Lady Diana s-a recăsătorit și a adus o altă femeie în casa lor. Copiii niciodată nu ar fi acceptat-o pe aceasta și mereu și-au dorit să plece. Într-o înregistrare cu Prințesa, ce va fi folosită în documentarul “Diana: The Rest of Her Story”, este un fragment care arată ce relația avea aceasta cu mama ei vitregă.

La un moment dat, femeia a decis să părăsească locuința din cauza relației cu Prințesa și Regele Charles. Lady Diana nu a mai rezistat și i-a spus în față câtă ură îi poartă și câtă suferință le-a adus prezența ei în viața lor.

„Am fost atât de furioasă. I-am spus: „Te urăsc atât de mult. Dacă ai ști cât de mult te-am urât cu toții pentru ceea ce ai făcut Ai stricat casa, ai cheltuit banii lui tati. Am spus tot ce am putut!”, se aude pe înregistrarea care face înconjurul lumii în ultimele zile.

Prințesa Diana și Regele Charles au avut o căsătorie “ridicolă”

Prințesa Diana a fost prima soție pentru Regele Charles, dar asta nu i-a făcut se se apropie prea mult. Dintotdeauna s-a spus că lucrurile nu au mers prea bine între ei, dar chiar Diana ar fi confirmat că mariajul lor a fost unul “ridicol”.

În aceeași înregistrare s-ar auzi cum Prințesa povestea despre adevăratul motiv pentru care soțul ei nu o avea la suflet pe soacra lui. Mai exact, aceasta i-ar fi răspuns cum nu se aștepta când s-a plâns că prințul Harry a ieșit băiat, deși el își dorea o fiică.

