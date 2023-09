Ce a făcut Meghan Markle la mormântul Prinţesei Diana. Abia acum a povestit Harry acest detaliu despre soţia sa: „Cu palmele lângă piatră”

În anul 1997, omenirea a pierdut-o pe prințesa Diana, o femeie plină de spirit și farmec. Fiul său cel mai mic, prințul Harry, a dezvăluit abia acum că a dus-o pe soția lui la mormântul regretatei sale mame pentru a o întâlni. Ce detaliu a făcut public mezinul regelui Charles. Foto

Prințesa Diana s-a stins din viață la vârsta de 36 de ani, pe data de 31 august 1977, în urma rănilor suferite într-un accident rutier, în Paris. Pe lângă ea, au murit și însoțitorul său, Dodi Fayed, și șoferul Henri Paul. Evenimentul a îndurerat inimile multor oameni din întreaga lume.

La aproximativ un deceniu de la incidentul din Paris, un juriu a pus moartea prințesei Diana pe seama conducerii imprudente atât a șoferului ei, cât și a paparazzilor care o urmăreau. Fiii săi au susținut că și un interviu acordat în 1995 BBC a jucat un rol important în tot acest scenariu.

Prințesa Inimilor, așa cum mai era cunoscută, nu a fost iubită doar de publicul larg, ci inclusiv de oameni care nu au reușit să o întâlnească niciodată în viață. Mulți încă și-a amintesc și îi onorează memoria, așa cum s-a întâmplat și în anul curent, de altfel.

Fiul cel mai mic al regretatei prințese Diana a făcut public un detaliu important despre mama lui, care are legătură și cu partenera sa de viață, celebra actriță de la Hollywood Meghan Markle. Prințul Harry a dezvăluit că a dus-o pe soția lui la mormântul mamei sale pentru a o întâlni.

Regretata prințesă Diana a fost înmormântată la Althorp, casa ancestrală a familiei Spencer din Northamptonshire, Anglia. Trupul neînsuflețit al mamei prințului Harry a fost depus pe o insulă din centrul lacului ornamental cunoscut sub numele de Ovalul rotund din grădina Parcului Althorp.

Nimeni nu poate să ajungă la mormântul prințesei Diana, potrivit presei străine, acest lucru fiind interzis publicului. Bineînțeles, membrii familiei Prințesei Inimilor pot să acceseze zona. Astfel, prințul Harry a dus-o pe Meghan Markle să o întâlnească pe mama lui, la mormânt.

Prințul Harry și Meghan Markle s-au deplasat la mormântul prințesei Diana cu ajutorul unei bărci.

„O duceam acasă pe fata visurilor mele pentru a o întâlni pe mama. Am ezitat, îmbrățișându-ne, apoi am mers primul. Am pus flori pe mormânt. Meg mi-a acordat o clipă și am vorbit cu mama în capul meu, i-am spus că mi-e dor de ea, i-am cerut îndrumare și claritate.

Simțind că și Meg ar putea dori un moment cu ea, am ocolit gardul viu și am studiat iazul. Când m-am întors, era în genunchi, cu ochii închiși, cu palmele lângă piatră”, a dezvăluit prințul Harry despre Meghan Markle.