Două transferuri neașteptate în Liga 1! Tamaș și Țucudean, aproape să semneze cu Dinamo

Dinamo a câștigat primul meci din play-out, scor 3-1, contra celor de la Academica Clinceni, și speră să evite retrogradarea. Mai mult, „roș-albii” ar putea să primească întăriri importante pentru sezonul viitor. Conform informațiilor oferite de Telekom Sport, Gabriel Tamaș și George Țucudean ar fi aproape de o revenire în „Ștefan cel Mare”. Ambii sunt liberi de contract, după despărțirile de Astra Giurgiu, respectiv CFR Cluj.

George Țucudean și Gabi Tamaș sunt liberi de contract. S-au despărțit de CFR Cluj, respectiv Astra Giurgiu

Gabriel Tamaș a ales să nu mai prelungească acordul cu Astra Giurgiu, care s-a terminat la finalul lunii iunie. Astfel, acesta nu va mai juca pentru giurgiuveni în ultimele etape rămase din sezon. Într-o situație asemănătoare este și Țucudean, care nu a avut un sezon reușit la CFR Cluj. A jucat puțin, din cauza problemelor medicale, și a marcat un singur gol în campionat pentru ardeleni.

Pentru Dinamo, transferurile celor doi ar putea reprezenta o variantă excelentă. „Roș-albii” sunt într-o situație dificilă, pe penultimul loc în Liga 1, retrogradabil. Rămâne de văzut dacă Tamaș și Țucudean vor putea juca pentru Dinamo încă din acest sezon, sau transferurile s-ar putea produce doar pentru sezonul viitor.

George Țucudean și Gabriel Tamaș au avut ambii probleme cu suporterii lui Dinamo, după ce au evoluat în tricoul celor de la FC FCSB. În privința lui Țucudean, fanii și-au schimbat opinia după ce acesta s-a înscris în programul DDB al suporterilor. Este membru Elite, cu 1948 de euro plătiți în fiecare an.

Gabi Tamaș a evoluat în trei perioade pentru Dinamo, 2002-2003, în 2005 și între 2008 și 2009. A câștigat două Cupe și o Supercupă. Are 80 de jocuri și patru goluri marcate în „Ștefan cel Mare”. George Țucudean a jucat 94 de meciuri la Dinamo, are 24 de goluri și 13 pase decisive. Are o Cupă și o Supercupă în palmares cu „roș-albii”.