Momcilovic, despre calvarul pe care l-a trăit la FCSB: „Și-au bătut joc de mine! Vreau ca lumea să știe adevărul!”

Marko Momcilovic a fost jucătorul celor de la FC FCSB timp de patru ani și jumătate, până ieri, când înțelegerea sa a expirat. Dacă în prima parte a fost unul dintre jucătorii apreciați ai formației, două accidentări pe care le-a suferit au transformat totul într-un adevărat calvar. Fotbalistul sârb a povestit prin ceea ce a trecut în ultimii ani petrecuți la formația cu sediul în Popești Leordeni și vrea ca toată lumea să audă ce pot să pățească jucătorii care aleg să semneze cu ilfovenii.

Momcilovic, despre calvarul de la FC FCSB: „Eram bun de joc, dar nu mă băgau în seamă. Iar Becali zicea că sunt terminat”

„În doi ani am lipsit de la antrenamente 7 luni. Dar atât, în rest eu am fost permanent la echipă, mă antrenam la fel ca și ceilalți, eram bun de joc, dar nimeni nu mă băga în seamă. Cei de la FCSB tot spuneau că sunt accidentat, chiar și când mă antrenam și eram bun de joc, iar Gigi Becali zicea că sunt terminat. Nu spuneam nimic, mă antrenam și mai tare, sperând că voi primi o șansă. Și ce au făcut? Vintilă m-a băgat direct titular în februarie, la Cluj, în meciul cu CFR. Am jucat doar o repriză, era 0-0 la pauză, dar m-a schimbat. Nu știu de ce, că m-am uitat pe cifre și le-am avut foarte bune, printre cele mai mari. Nu mi s-a dat nicio explicație. Probabil credeau că o să mă fac de râs, ca să mă facă să plec. N-aș fi zis nici acum nimic, dar vreau ca lumea să știe adevărul”, a povestit Marko Momcilovic pentru GSP.

După declanșarea pandemiei de coronavirus, tratamentul la care a fost supus Momcilovic a devenit cu adevărat umilitor. Fotbalistul a plecat A fost trecut în șomaj tehnic și obligat să vină din Serbia în România pentru ca apoi nici măcar să nu fie băgat în seamă de conducătorii celor de la FC FCSB.

Momcilovic a povestit cum a fost șantajat pentru a renunța la bani: „M-au pus să vin din Serbia și nici nu m-au băgat în seamă”

„Tot sunam la club, îl întrebam pe Argăseală când să vin. Zicea că nu e nevoie. M-au băgat în șomaj tehnic fără să mă anunțe. Mi-au trimis doar un mail. Argăseală îmi tot zicea că dacă nu mai am pretenții la salariile pe martie, aprilie, mai și iunie, îmi dau hârtie că pot să plec deja, deși eu aveam contract până pe 30 iunie”. „Apoi, pe 3 iunie, mi-a spus că dacă nu renunț la bani, să vin în România, să fiu testat și să fac vizita medicală. Am venit cu mașina, un drum de 10 ore, să mă prezint la timp. Dar aici, nimeni nu mi-a mai răspuns. Am stat în apartamentul închiriat de mine, că nu m-au chemat la bază. N-am făcut teste, nici vizita medicală”. „Am stat 14 zile la izolare, singur. Îmi aduceau provizii alimentare cei de la AFAN, că nu aveam voie să ies. Venea poliția să mă verifice de două ori pe zi. Așa am pierdut două săptămâni, inclusiv ce acumulasem în pregătirea din Serbia. De ce? De ce m-au mai chemat dacă nu voiau să mă folosească? Sperau că am să cedez psihic și o să renunț la acele salarii. Acum o să încep o acțiune la FIFA, să îmi recuperez toți banii. Fiindcă e discriminare să trimiți în șomaj tehnic doar 6 jucători din tot lotul”, a mai povestit Momcilovic.

Momente dramatice și pentru Adi Popa: „M-au denigrat! Mama este hipertensivă, i se ridica tensiunea, se consuma pentru mine”

FC FCSB, club înființat în 2003, este recunoscut pentru modul în care își tratează jucătorii pe care îi are sub contract, din momentul în care Gigi Becali consideră că nu mai are nevoie de ei. Adi Popa este un alt fotbalist care a povestit momentele dificile pe care le-a înfruntat de când a ales să revină la formația din Ilfov.