Două posturi noi în România. Anunțul oficial: unde se pot vedea de azi

Vești incredibile pentru cei din mass-media. Unul dintre cei mai mari milionari din România a lansat două posturi noi în România. Momentan sunt disponibile doar online. Despre ce canale este vorba, de fapt.

Adrian Sârbu a dat lovitura pe piața mass-media din România. La un an de zile de când a lansat Aleph News, fostul patron al trustului PRO a făcut marele anunț. Miliardarul lansează încă două posturi TV, Aleph Business și Smart TV. Pentru moment, cele două posturi sunt disponibile doar pe canalele online.

Potrivit jurnaliștilor de la Pagina de Media, fostul patron al PRO TV-ului a făcut în așa fel încât cele două posturi recent lansate, Smart TV și Aleph Business, să se distingă de Aleph News prin grafică şi siglă.

Cu toate acestea, deocamdată conținutul celor două canale media noi este împrumutat de la postul de ştiri. Cele două noi canale media au primit autorizație de la CNA în iunie 2021, dar pandemia și restricțiile au întârziat procesul de lansare.

Acum doi ani, patronul de la Aleph News dorea să cumpere licența pentru un post TV de comedie pe care avea să-l denumească Aleph Comedy.

Aleph News a rămas fără doi dintre cei mai importanți oameni de televiziune. Postul lui Adrian Sârbu nu-i mai are pe prezentatorii emisiunii ȘTIU, de la ora 19:00, Costi Mocanu și Felix Drăghici.

Felix Drăghici a plecat de la Aleph News din primăvara acestui an, atunci când s-a mutat la Antena 1, postul concurent principal al PRO TV-ului, fostul „copil” al milionarului.

Costi Mocanu a fost cel care a anunțat încheierea contractului cu televiziunea lui Adrian Sârbu, în această vară. Deși mulți au speculat faptul că jurnalistul ar pleca după colegul său Felix Drăghici, la Antena 1, Felix nu a dat detalii despre noul său loc de muncă.

„Am încheiat contractul şi momentan nu îl mai prelungesc. Nu am întrunit condiţiile necesare pentru continuarea colaborării cu Aleph. Sunt mulţumit că am regăsit redacţia şi am întâlnit oameni de mare ispravă în echipa ŞTIU, cărora le mulţumesc.

Cred că le datorez asta celor cu care am lucrat. Încă nu am o destinaţie. Pot spune că voi face presă, într-o formă sau alta”, a declarat Costi Mocanu pentru sursa citată.