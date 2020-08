Două plaje din Europa, în topul celor mai frumoase din întreaga lume

Un top al celor mai frumoase plaje din lume a adus în atenția tuturor iubitorilor de valuri două plaje superbe aflate chiar în Europa. Despre ce locații este vorba?

Top cele mai frumoase plaje din lume

Un top realizat recent a adus în atenția oamenilor de pe tot mapamondul cele mai frumoase plaje din întreaga lume, iar două dintre ele se află chiar în Europa. Clasamentul a fost alcătuit pe baza comentariilor oamenilor care s-au bucurat de priveliștile superbe și care au vizitat nisipurile aurii și fine pe perioada anului curent. Câștigătoarele au fost dezvăluite în cadrul evenimentului TripAdvisor Traveler’s Choice Awards, iar se pare că cele care au reușit să impresioneze la maximum turiștii au fost cele din Grecia și Brazilia.

1. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brazilia

2. Grace Bay Beach, Providenciales, Insulele Turks și Caicos

3. Playa Paraiso, Cayo Largo, Cuba

4. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Insulele Siciliei

5. Prainhas do Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo, Brazilia

6. Seven Mile Beach, Grand Cayman

7. Eagle Beach, Aruba

8. Flamenco Beach, Culebra, Puerto Rico

9. Varadero Beach, Varadero, Cuba

10. Kleftiko Beach, Milos, Cyclades, Grecia

Paradisul din Europa

Mulți turiști au avut impact cu priveliștile europene nu cu mulți ani în urmă, moment în care au decis să povestească și prietenilor de colțul de paradis găsit exact acolo unde n-ar fi crezut. Iată câteva din peisajele pe care le-au recomandat majoritatea celor care au văzut cu ochii lor frumusețile de la noi! Ce locații au împărtășit și pe ce drumuri au revenit cei mai mulți străini locurilor?