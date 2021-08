Două fetiţe din Baia Mare, rănite după ce un tânăr a intrat cu maşina pe care o conducea în casa unde acestea locuiau

Două fetițe din Baia Mare au fost grav rănite și transportate de urgență la spital, după ce un bărbat a intrat cu mașina în casa în care locuiau. Cu toate că acesta conducea mașina, el nu posedă un permis de conducere.

„În urma verificărilor, poliţiştii au identificat conducătorul auto ca fiind un tânăr în vârstă de 19 ani din Satulung, care nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie. În urma accidentului rutier, nu au rezultat victime. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero, iar poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere,” a declarat Ionela Cozma, purtător de cuvânt IPJ Maramureş, potrivit Digi24.

În momentul în care bărbatul a dărâmat zidul case, cele două copile dormeau. Una dintre ele avea un an și șase luni, iar cealaltă avea trei ani.

Accidentul a avut loc în apropierea localității Fărășești. Bărbatul se afla la volanul tractorului pe un drum mai greu accesibil, foarte aproape de o pădure. La un moment dat, acesta a pierdut controlul utilajului agricol și s-a răsturnat.

Șoferul, în vârstă de 47 de ani, a fost prins sub vehicul. Cei doi copii care erau cu el, de 11, respect 13 ani, au fost aruncat pe câmp. Un alt bărbat care se afla în apropriere a sunat la 112. La fața locului au ajuns pompierii cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SAJ și 8 salvatori de la Stația Faget.

Un elicopter SMURD a preluat-o pe fetița de 11 ani și a transportat-o la Spitalul de Copii Louis Turcanu din Timișoara. Cea mică are răni pe ambele picioare. Fetița mai mare, de 13 ani, a fost preluată de o ambulanță SAJ și dusă la spital pentru investigații suplimentare.

„Un barbat, in varsta de 47 de ani, a condus un tractor agricol in apropierea unei zone impadurite de pe raza localitatii Farasesti, din județul Timis, iar la un moment dat, a pierdut controlul tractorului agricol si s-a rasturnat. In urma impactului a rezultat, din nefericire, decesul barbatului si ranirea grava a unei minore, in varsta de 11 ani, care a fost transportata la spital cu un elicopter SMURD pentru acordarea de ingrijiri medicale. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa„, transmit reprezentantii IPJ Timis.